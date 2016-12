Ředitelka Nemocnice Prostějov odvolala primáře gynekologie

Prostějov – Gynekologicko-porodnické oddělení v prostějovské nemocnici má od dnešního dne nového primáře. Za dosavadního šéfa porodnice Aleše Nevrlu nastoupil Martin Balák.

Prostějovská nemocnice. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

„O změnách na oddělení jsem se dozvěděla od ostatních v čekárně. Všechny překvapila rychlost, s jakou se to stalo," řekla mladá maminka, která si své jméno nepřála zveřejnit.

Primáře Aleše Nevrlu odvolala nedávno z funkce ředitelka nemocnice Prostějov Marie Marsová.

„Vedla mne k tomu celá řada důvodů, které jsem po nástupu do funkce ředitelky zjistila," uvedla Marie Marsová.

„Především to byly skutečnosti, které se týkaly vedení oddělení, řízení kolektivu lékařů a bezprecedentní nedodržování pracovní doby primáře, který pobýval na oddělení v posledních třech měsících v průměru pouze polovinu své pracovní doby," pokračovala Marie Marsová.

Podle jejích slov tak byli další kolegové na pracovišti přetěžováni a navíc mohlo dojít k ohrožení zdraví a života pacientek.

Podle zpráv z prostějovské nemocnice stávající tým lékařů gynekologicko-porodnického oddělení změnu primariátu vítá.

„Byli to oni, kdo vedení nemocnice na neutěšenou situaci na oddělení, kde Aleš Nevrla pravidelně chyběl a s týmem lékařů odmítal spolupracovat, upozornili," řekla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

"Zbytečně vyhrocená situace"

Nově nastupující primář MUDr. Martin Balák působí v prostějovské nemocnici již 23 let, má dvě atestace v oboru gynekologie a splňuje požadavky ČLK a odborné společnosti na primáře oddělení.

„Věřím, že zcela zbytečně vyhrocená situace se co nejdříve uklidní. O profesionalitě a vysoké úrovni našeho oddělení není důvod pochybovat. Sám zde již přes 20 let působím, s týmem lékařů se dobře znám a těším se na další spolupráci, a to nejen v roli lékaře, ale i manažera," uvedl Martin Balák.

Bývalý primář Aleš Nevrla podal sám 16. prosince výpověď a od ledna příštího roku již zaměstnancem prostějovské nemocnice nebude.

„K celé situaci nemám co dodat. Mé odvolání z funkce primáře byla svobodná volba zaměstnavatele. Já si žádnou funkci nárokovat nemůžu," řekl Aleš Nevrla na závěr.