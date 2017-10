První prostějovská Familiáda se setkala s úspěchem

Desítky rodin proudily v sobotu od čtrnácti hodin do parku v Kolářových sadech. Konala se zde totiž historicky první Familiáda a ti, kteří dorazili, určitě nelitovali. Rodinné týmy si mohly vyzkoušet celkem devět disciplín. Po jejich splnění získaly zlatou medaili, diplom a spoustu sladkostí.

U startu příchozí vítala paní primátorka Alena Rašková. „Byla bych moc ráda, kdybychom díky této akci ukázali, že slovo rodina stále něco znamená. Rodiče v dnešní době bohužel z důvodu pracovní vytíženosti nemají na děti tolik času a měli by společně trávit alespoň sobotu a neděli,“ uvedla s úsměvem.



Po vypsání soutěžní kartičky mohly týmy vyrazit k jednotlivým úkolům, u kterých byla zapotřebí spolupráce celé rodiny. Devítka stanovišť, která byla rozmístěna po velké části parku, nabídla například prostějovskou štafetu, kejklení, kroket, lakros, petangue nebo rodinnou lyžovačku.





„S prvotním nápadem uspořádat rodinné klání v našem městě přišla moje kamarádka Martina Šponarová, se kterou děláme Restaurant Day a hlavním cílem dnešní akce je vylákat lidi z domu od počítačů a televizí do parku, kde se mohou setkat s dalšími spoluobčany,“ uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.



Právě Okrašlovací spolek města Prostějova uspořádal dnešní akci za pomoci dalších organizací. „Oslovili jsme Sportcentrum – DDM a Zdravé město Prostějov, jestli by se s námi nepodíleli na přípravě celého odpoledne a klaplo to,“ prozradila Milada Sokolová.



„Moc se nám tu líbí a jsme mile překvapeni, co všechno si můžeme vyzkoušet“ uvedla paní Nicodová, která do parku zavítala se svojí rodinou.



„Líbí se mi tady úplně všechno, nejvíce lyžování,“ prohlásil malý Štěpánek a táhl maminku za ruku k dalšímu stanovišti.





Jedním z nejzajímavějších úkolů bylo podle reakcí určitě lyžování, kde musela maximálně spolupracovat celá rodina a většinou se dařilo. Tak by to mělo fungovat i v běžném životě.



„Ráda bych touto formou poděkovala společnostem Sezako, Neo Finances a Spolku koncesionářů taxi Prostějov za finanční podporu. Této spolupráce si velice vážím,“ dodala na závěr Sokolová. (tru)