Prostějovsko pozlobilo počasí: mrazy trápí hlavně pěstitele

Zima a mráz ve středu překvapily lidi na Prostějovsku. A většinou nepříjemně. Tedy kromě silničářů. Třeba pracovníci z konické Správy silnic Olomouckého kraje si totiž mohli oddechnout: na rozdíl od horských úseků ty v severní části okresu zůstaly bezproblémové.

„Nemuseli jsme zatím řešit problémy, silnice jsou většinou suché. Fouká zde, poletuje sníh, uvidíme tedy, co to udělá v noci,“ řekl ředitel konických silničářů Petr Walter.



Poznamenal ovšem, že jeho lidé jsou v pohotovosti. A nejsou sami. Také pěstitelé napjatě sledují, jak se počasí vyvíjí. „Měl jsem dnes docela obavy. Je to špatné,“ hořekuje třeba prostějovský zahrádkář Ladislav Petro. A vzpomíná přitom na loňský rok. „Z pěti stromů meruněk jsme sklidili čtyři plody. Broskve nebyly žádné, jablka pomrzly,“ vypočítal. Podobného scénáře se bojí i pro letošní rok.

Obavy s ním sdílí také František Koudelka, správce sadu v Mostkovicích. „Obavy máme, zatím byla na teploměru nula nebo jeden stupeň. Zatím teda žádná katastrofa. Ale včely nejsou, vůbec nelétají,“ uvedl Koudelka. Loni o část úrody právě i kvůli mrazům přišel, letos zatím zůstává obezřetným optimistou. „Ještě jablka nejsou plně rozkvetlá, tak uvidíme,“ dodal.Teploty kolísající kolem nuly pak trápí právě i včelaře. Ti loni na Konicku museli bojovat s morem, přesto množství medu označovali jako solidní. „Letos je to ale zatím špatné. Včely vyletěly, mnoho jich ale zůstalo a čekají na lepší počasí. Můžou jim ale dojít zásoby a pomřít hladem,“ vysvětlil místopředseda okresního svazu včelařů Petr Lorenc.„Takové počasí běžné není. Nejprve byly teploty skoro žňové. Dal se čekat zlom, ale až takovýto…“ pokračoval Lorenc. Zcela výjimečné však podobné počasí úplně není. Předloni například koncem března zastihlo lidi na Prostějovsku husté sněžení. A to i v nižších polohách, třeba v Plumlově a okolí.