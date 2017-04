Prostějovan zářil na Dotecích módy: Vůbec jsme úspěch nečekal, přiznává

Úspěch vystřídal úspěch a pak ještě jeden. Pro Adama Grmolce to byl skvělý páteční večer. Na jeho konci totiž přijímal gratulace a úsměvy, sám jich pak hodně rozdal.

Mladý návrhář Adam Grmolec výrazně zabodoval na Dotecích módy.Foto: Deník / Sobecký Michal

Není divu, na přehlídce Doteky módy si coby tvůrce kolekce vysoutěžil jak cenu poroty, tak i cenu diváků a také se umístil na třetím místě mezi hlavními cenami. "Vůbec jsem to nečekal, jsem hodně překvapený," řekl krátce po té, co získal ocenění, v němž nechyběli poukazy na oblečení, kosmetiku i pobyt v hotelu.



Adam tak neskrýval své nadšení. "Dost mě to potěšilo. I proto, že jsou tady lidé lepší a zkušenější než já. Jsem teprve ve druháku," uvedl student prostějovské Střední školy designu a módy. Uspěl v nemalé konkurenci: proti sobě měl původně osmadvacet kolekcí, v pátečním finále čtrnáct nejlepších.

On samotný se představil s dílem pojmenovaným Černá labuť, které bylo v pořadí osmou předváděnou kolekcí. Zatímco jeden z jeho soupeřů dal třeba na návrat do minulosti, kabátky připomínající čtyřicátá léta, on zkusil experimentovat. "Je to hodně o materiálech. Snažil jsem se použít v kolekci co nejméně slučitelné. Nad přípravami jsem nakonec strávil měsíce," uvedl Grmolec. Snaha se vyplatila: v porotě seděl nejeden odborník na módu, včetně brněnské návrhářky Ivety Řádkové. Adam si tak pátečním úspěchem mohl zajistit zajímavou budoucnost v oboru.A v něm chce rozhodně zůstat. "Jsem ve druhém ročníku, nemám tak ještě konkrétní plány. Rád bych se ale módě věnoval i profesně, to už vím," stihl ještě říct Adam Grmolec předtím, než musel odběhnout kvůli focení mladých módních nadějí.