Prostějov zažil masopustní veselí se vším všudy

Prostějov – Sláva, jakou prostějovské hlavní náměstí zase tak často nemá. To byl sobotní masopust, který do města zavítal ve své moderní podobě vůbec poprvé. Návštěvníci akce si mohli užít masky, nechat se zlákat vůní zabíjačkových specialit nebo se zúčastnit soutěží. Ty byly určené pro děti i dospělé.

Akce nakonec nalákala velké množství lidí. Zájem vzbudil třeba masopustní průvod masek, ale také masové dobroty. Na ty se nakonec i přes nepřízeň počasí stály značné fronty. Množství lidí pak pořadatele ze Společnosti pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky potěšilo. „Masopust byl vždy o tom, že se sousedé sešli a bavili se. Tuto tradici jsme do města přinesli po x letech a stačí se podívat, jak velké množství lidé dorazilo,“ uvedl jeden z nich, Marek Tichý.



Ten se také chopil role moderátora. Povzbuzoval tak třeba jedlíky při jejich cestě soutěží o snězení jitrnice. Organizátoři pak nešetřili vtipnými poznámkami, s nimiž se musela vypořádat i žena, která po zjištění, že musí na čas jíst právě jitrnici, odmítla účast v klání. „Vrať se za dětmi a nechoď na masopust!“ zněla reakce, podaná ovšem vtipně.



Událost potěšila mnohé obyvatele města, dorazil na ni třeba Jaroslav Musil. „Jsem zde teprve chvíli, ale musím říct, že je to udělané pěkně. Co se ale týká zabíjačkových specialit, ty zrovna nevyhledávám,“ prozradil postarší muž. Další součást akce pak ocenila zase Žaneta Vychodilová. „Bydlíme v centru a tak jsme se vydali podívat, co se děje. Zatím se mi nejvíc líbily masky,“ řekla žena, která se podle svých slov aktivně zúčastnit programu nechtěla. „V žádném případě,“ smála se v odpovědi na dotaz, jestli se plánuje zapojit do některé masopustní soutěže.