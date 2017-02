Prostějov se stal útočištěm luštitelů, pořádalo se tu Grand Prix

Prostějov – Luštitelé z celé republiky se v sobotu setkali v prostějovské restauraci U Tří bříz, aby zde potrápili své mozkové závity na Grand Prix logických úloh, hádanek a křížovek.

„Prostějovský přebor je zařazen do dlouhodobé soutěže a do Prostějova přicestovali mnozí dokonce i z druhého konce republiky, jako například z Chebu nebo Mariánských Lázní. Celkově se koná deset přeborů za rok. Jsou i přebory v rámci nižších soutěží, ale do Prostějova se sjela opravdová špička,“ řekl Bohdan Kousal, předseda prostějovského luštitelského kroužku Hanáci.

Prvním na programu byly logické úlohy, o dvě hodiny později pak hádanky a křížovky. Nad logickými úlohami si lámalo hlavu třiadvacet soutěžících, mezi nimi i dvaadvacetiletý Prostějovan Martin Pytela, jenž se rozhodl zkusit své štěstí bez jakékoliv přípravy.

„Vzhledem k tomu, že jsem svou účast neplánoval, tak jsem ani nepřemýšlel nad tím, jaké úlohy budu řešit. Co se týče obtížnosti úloh, tak to dle mého tak strašné nebylo, ale jelikož jsem předtím netrénoval, tak jsem někdy nevěděl, co mám vlastně řešit,“ svěřil se nejmladší účastník soutěže, který si vedl hned napoprvé výborně a umístil se na desáté pozici.

Více než o vítězství však v luštění úloh, hádanek a křížovek jde o zachování logického uvažování a důvtipu i v pokročilejším věku.

„Luštění úloh, hádanek a křížovek se dá natrénovat jen a pouze dalším luštěním. A právě tím, že člověk trénuje mysl, tak tím vlastně i bojuje proti Alzheimerově chorobě. Je to zkrátka ta nejlepší prevence," dodal předseda kroužku Hanáci.

Vyřešili byste tuto úlohu?Ota je dnes o čtyři a půl roku starší než jeho bratr Jan. Až bude Jan tak starý, jako je dnes Ota, budou jejich věky přesně v poměru 4:5. Jaké je dnes stáří obou bratrů?