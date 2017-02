Kam o víkendu? Na Zeliádu, maškarní či masopust

Prostějov – Už i Prostějov zažije, jaké je masopustní veselí. Sobotní oslavy půstu odstartují v sobotu na náměstí T. G. Masaryka v deset hodin a chybět nebude ani lidová zabijačka či rej masek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Plíhal

„Bude se jednat o jednodenní lidovou tradiční kulturně společenskou akci – rej masopustních masek, lidové písničky, lidová zabíjačka. Samozřejmostí bude průvod masek v čele s flašinetem, bubeníky, kteří prochází za všeobecného veselí náměstím. Poražené prase se na začátku akce nese na márách za všeobecného žalu masek," řekla k akci náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Kromě muziky, zabíjačky a masek bude také velkým lákadlem i zabijačková polévka, která se bude na náměstí podávat od 15.30, a to za pouhou korunu. Rozdávání polévek tak bude chutnou tečkou za prostějovskými ostatky, v 16.00 se totiž všichni aktéři s akcí rozloučí. (sob) (zm)

Ve Víceměřicích budou koštovat zelí i další dobroty

Víceměřice – Desítky lahodných chutí a vůní zaplní v sobotu víceměřickou košíkárnu v Domově u rybníka . Místní zahrádkáři zde pořádají desátý ročník tradiční zeliády, degustační soutěže, která ale nebude jen o zelí, nýbrž i o dalších pochoutkách.

Akce startuje ve čtrnáct hodin a pořadatelé doufají, že jak zájem účastníků, tak i soutěžících bude opět trhat rekordy. „Dva roky po sobě jsme měli rekordní počet vzorků, který se vyšplhal až ke stopadesátce," těšilo předsedu víceměřických zahrádkářů Petra Buriánka.

Návštěvníci můžou na Zeliádu přinést vlastní vzorky nebo jen degustovat. „Koštovat může každý, kdo přijde. Degustátoři pak známkují produkty jako ve škole. Ti, kdo chtějí přinést vzorky, můžou v různých kategoriích, jakými jsou třeba zelí, okurky a veškeré přílohové zeleniny. Pak také marmelády, džemy a kompoty. Zeliáda byla sice původně jen o zelí, ale nyní může každý přinést zkrátka vše, co vypěstuje, " dodal Buriánek. (zm)

Děti si zatancují v lázních

Prostějov – Páteční odpoledne můžou školáci, kteří si budou užívat pololetních prázdnin, protančit na diskotéce v prostějovských lázních. Taneční zábava začíná ve 14 hodin. „První diskotéka v Městských lázních v Prostějově nabídne písničky na přání, bazénové soutěže a přímo na místě i fotosoutěž. Navíc, kdo přinese ukázat vysvědčení, čeká ho sladká odměna," řekla k akci prostějovská referentka mediální komunikace pro web města. (zm)

Mořice zažijí veselý víkend

Mořice – V Mořicích myslí nejen na děti, ale i dospělé. V tamní sokolovně se nejdříve v sobotu ve 20.00 uskuteční maškarní bál pro dospělé, poté v neděli od 14.00 dětský karneval. Sobotní dospělácká zábava bude stát 70 korun a zahraje skupina BENE Olomouc, na dětský karneval je vstup dobrovolný.

Mořice však nebudou jedinou obcí, kde se budou takto o víkendu bavit. Také v Olšanech u Prostějova se mohou těšit na maškarní. To je v tomhle případě věnované dětem a proběhne ve zdejší sokolovně. Od sobotních patnácti hodin zde pořadatelé připravují rej masek, také pak hodně zábavy a řadu soutěží. Sedět s dítkem doma tak v sobotu nemusíte.

(zm, sob)

Zábava i romantika? V Avatarce

Prostějov – Prostějovská art kavárna Avatarka zažije nápor hudby. V pátek zde zahraje v 19 hodin Avatarka band, v neděli zase potěší milovníky romantiky tóny na piano od Martiny Novákové. (zm)

V Apollu se chystá metalový nářez

Prostějov – Další zastávkou společného turné melodic-metalcorových kapel Notion Deep a Secrets Of Separation bude prostějovské Apollo 13. Tyto dvě kapely, které zde zahrají v pátek ve 20 hodin, doplní ještě prostějovská stálice From Beyond a Emmet Brown z Olomouce. Vstupenka na metalový večer stojí 100 korun. (zm)

V Kladkách nadchnou závodem pro špunty i veterány

Kladky – Na skvělý sportovní zážitek se mohou v sobotu těšit návštěvníci skiareálu Kladky. K podívání ale hlavně účasti sem zvou pořadatelé dalšího ročníku akce s názvem Kladecká lyže. A o co se jedná? Jde o obří slalom na zdejší sjezdovce pro děti i dospělé. Zúčastnit se mohou lidé jakéhokoli věku, závodníci pak budou rozdělení do osmi kategorií. Prezentace účastníků začíná o půl deváté ráno, start je pak naplánovaný na deset hodin. Startovné je sto korun. Srdečně zvou pořadatelé. (sob)