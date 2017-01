Prostějov pomáhal tancem. Na plese se vybrala rekordní suma

Prostějov – Rekordní částku sto patnáct tisíc korun vybrali letos pořadatelé charitativního plesu „Pomáháme tancem". Už šestý ročník této akce přilákal do prostějovského Kaska na sedm set padesát lidí, kteří se dobře bavili, tančili a hlavně pomáhali potřebným.

„Navázali jsme spolupráci se Základní školou speciální na Tetíně, která dnes už spadá pod Komenskou. Spolupráci jsme ještě rozšířili na Mateřskou školu speciální na Mozartově, čili to jde těmto dvěma školám," prozradil hlavní organizátor plesu Tomáš Lázna, komu vybrané peníze pomohou.

Peníze pak konkrétně poputují přímo k žákům.

„Z vybraných peněz se platí nějaké nadstandardní terapie těm žákům. Oni nás každý rok aktivně osloví, jestli bychom to pro ně mohli udělat a taky se podílí na přípravě plesu. Prodávají lístky, propagují ho a taky chystají tombolu," líčil spolupráci se školami Tomáš Lázna.

Finance pořadatelé získávají ze všech možných akcí konaných na plese, tak aby jich v konečném součtu bylo, co nejvíce.

„Hlavním zdrojem jsou samozřejmě prodané vstupenky, potom taky tombola. Prodáváme i placky po třicetikoruně a nějaké peníze jsou od sponzorů," vypočítával Lázna.

Návštěvníci plesu, na který se prodalo přes sedm set šedesát vstupenek, si taky užívali bohatý program.

„Máme tu několik tanečních vystoupení. O dvě se stará taneční studio Free Dance. Už po čtvrté tady vystupuje tanečnice pole dance. Nebo třeba capoeira, což je brazilské bojové umění," chlubil se programem hlavní pořadatel charitativního ple­su.

„Je to tady super. Skvěle se bavíme a navíc pomáháme," usmíval se mladík Tomáš, který si na charitativním plese odbyl svou plesovou premiéru. Jeho kamarádi opodál jen přikyvovali.

Částka, která se na již tradičním plese vybírá, je každým rokem vyšší.

„V podstatě od čtvrtého ročníku, kdy to pořádáme sami, tak částka s každým rokem roste. Předloni to bylo čtyřicet tisíc, loni to už bylo sedmdesát tisíc. Za předešlých pět ročníků se pak dohromady vybralo zhruba tři sta dvacet tisíc korun," dodal Tomáš Lázna.