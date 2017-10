Prostějov navštívil expremiér Špidla, kvůli židovskému hřbitovu

Další díl seriálu schůzek a jednání kolem bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici je minulostí. Do Prostějova zavítal tento týden expremiér Špidla, mediátor sporu mezi zástupci Federace židovských obcí, nadací Kolel Damesek Eliezer a městem na druhé straně.

Jednání probíhají už více než rok a provází je řada emocí. Včetně petice za zachování Studentské ulice, známé především reálným gymnáziem, v nynějším stavu, tedy bez jakéhokoli ohrazeného prostoru.

"Nám stále jde o důstojnou úpravu celého prostoru kulturní památky, kde jsou ostatky přibližně dvou tisíc prostějovských obyvatel," připomněl představitel nadace Tomáš Jelínek.



"Projekt rehabilitace židovského hřbitova byl od začátku i příležitostí přinést mnoho pozitivního i pro školu, studenty a zaměstnance. Nikdy se však naše debata do této fáze nedostala, což snad změní role mediátora. Ten by měl vrátit věcné argumenty do naší diskuse," řekl Tomáš Jelínek k tomu, co od dalších jednání očekává.

Narazil zároveň na fakt, že při veřejném projednávání tématu se ozval památkář Marek Perůtka. Uvedl, že po architektonické stránce může díky spolupráci města s židovskými organizacemi vyrůst zajímavé místo.

Zatím za zavřenými dveřmi

Informace o nynějším stavu jednání však strany po vzájemné dohodě tají.

"Společná schůzka všech tří účastníků, tedy představitelů města Prostějova, zástupců židovských organizací a mediátora Vladimíra Špidly, z níž by měl jít výstup směrem k veřejnosti, je předběžně naplánována na listopad letošního roku. Dohodli jsme se, že do té doby nebudeme z průběhů jednotlivých schůzek sdělovat žádné podrobnosti," uvedla primátorka Alena Rašková.



Právě škola donedávna stála trochu stranou dění. Coby městská organizace byla dosud zastupována převážně městem.

"Vím, že zde byl pan Špidla. Co se týká školy, požadujeme zachování dosavadního provozu. Při minulé schůzce jsem předal naše názory a požadavky, začít by se ale mělo se zmapováním inženýrských sítích," informoval ředitel gymnázia, Rostislav Halaš.



Bývalý židovský hřbitov v Prostějově je už několik let tématem hýbajícím s veřejností. A to nejen Prostějovskou. K tématu už se vyjádřili představitelé Univerzity Palackého v Olomouci, olomoucký arcibiskup i kancelář prezidenta. Židovské organizace chtějí místu dát pietnější ráz, zatím docílily zákazu venčení a dialogu s magistrátem.



Hřbitov ve Studentské ulici přestal prakticky existovat ve čtyřicátých letech, kdy během protektorátu došlo k poničení a prodání náhrobních kamenů. Ty nyní Tomáš Jelínek se svými kolegy a za pomoci médií hledá po celém Prostějovsku.