Proměna koupaliště ve Vrahovicích začne letos.

Na koupaliště, které pro špatný technický stav převzalo od Tělocvičné jednoty Sokol Vrahovice město Prostějov, čeká letos rekonstrukce. Pokud všechno půjde podle plánu.

S prvními stavebními přípravami by se mělo začít letos na podzim.

„Chystáme projektovou dokumentaci. Je toho víc, musí se konat výběrové řízení, ty kroky následují jeden po druhém,“ informoval Antonín Zajíček z odboru rozvoje a investic města Prostějova.

„Určitě bude snaha stihnout vše tak, aby sezona v příštím roce mohla začít včas,“ dodal.





Především půjde o rekonstrukci velkého bazénu.

„V bazénu, který má na délku padesát metrů, ponecháme čtyři dráhy plavcům. Druhá polovina by se do budoucna mohla použít pro případné atrakce. Vana je totiž nerezová, bude mít úchytné prvky pro další využití. To se uvidí časem,“ řekl k rekonstrukci první náměstek primátorky města Prostějova Zdeněk Fišer.

Dále přibude do dětského bazénku nová skluzavka, na souši se pak především děti mohou těšit na hřiště s pryžovou dopadovou plochou.

Autorka: Kateřina Pětrošová