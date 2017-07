Primátorka Rašková: Jednání předsedy Jestřábů mě velmi zklamalo

/ROZHOVOR/ Dva nesmiřitelné hokejové tábory, dvě verze současného dění. Zatímco příznivci Jestřábů obviňují SK Prostějov 1913, že smlouva o převodu mládeže byla jednostranně výhodná, a druhá strana kontruje tím, že Jestřábům o mládež vůbec nejde, šíří se nové spekulace.

Prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD)Foto: DENÍK/Michal Sobecký

Jak o možném převodu licence na A tým do Ostravy-Poruby, tak ohledně detailů při podepisování smlouvy klubů, kterou se starší z nich rozhodl napadnout. Za této situace se redakce Deníku rozhodla požádat o rozhovor primátorku města Alenu Raškovou. Vedení radnice se spolu se zastupiteli snažilo situaci řešit, samotná primátorka pak už dříve přiznala, že netuší, jak by ještě mohli politici přispět k řešení. A že je pro ni dění v prostějovském hokeji smutnou záležitostí.

Paní primátorko, co říkáte tomu, že smlouvu o převodu mládežnických kategorií podepsanou mezi kluby nakonec Jestřábi napadli?

Podle mě smlouva stále platí. Pan Odstrčil, který měl právo ji coby předseda klubu podepsat, ji taky podepsal. O zrušení mě informoval e-mailem. Na mé dotazy, jaké měl k odstoupení důvody či co bude s dětmi nereagoval (rozhovor byl pořízený ve středu odpoledne, pozn. red.).



Překvapil vás tento vývoj situace v hokeji?

Ano, a to velmi nemile.



Pan Odstrčil také ve svém vyjádření na webu Jestřábů mluví o tom, že na něj byl činěný nátlak.

Nikdo ho nenutil. Myslela jsem si, že podpisem vše skončilo, ale jak je vidět, není tomu tak. Jsem z jednání doktora Odstrčila velice zklamaná. Mě samotné šlo a stále jde o jediné: aby hokejisté mohli hrát hokej.



V posledních dnech se vyrojily spekulace o tom, že by Prostějov mohl přijít také o licenci na A tým. Konkrétně jejím převodem do Ostravy-Poruby. Víte o těchto novinkách? Jak byste se k nim vyjádřila?

Slyšela jsem o tom. Doufám, že se tak nestane. Město mělo zástavní právo na licenci, jak tomu ale je teď, to nevím. na magistrátu tuto otázku nyní řešíme a řešit budeme.