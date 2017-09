Primátorka Rašková: Do Národního olympijského centra bych šla zas

Řada nových investic a plánů, nový provozovatel senior taxi, výkupy pozemků na obchvat města či převzetí chátrajícího koupaliště ve Vrahovicích. Ale také hádky s opozicí, kauza prostějovského hokeje, nejistota kolem Národního olympijského centra či dohady o rehabilitaci židovského hřbitova. Během úřadování primátorky Aleny Raškové se stalo v Prostějově mnohé. Přitom je ve funkci pouhé dva roky. Jak se cítila v situacích, které ji pozice primátorky připravila? Co říká na aktuální dění ve městě? A jak hodnotí činnost aktivisty Jakuba Čecha? O tom všem hovořila s redaktorem Deníku.

Prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD)Foto: DENÍK/Michal Sobecký

Paní primátorko, gratuluji ke dvěma rokům ve funkci. Během nich jste si nejspíš prožila svoje, mnohdy jste na zastupitelstvech zvýšila hlas a nepochybně zažila řadu stresových situacích. Nemůžu se tedy než zeptat, zda existovaly momenty, kdy jste litovala, že jste se nechala do funkce primátorky zvolit?



Jsou okamžiky, kdy toho sice nelituji, ale říkám si, že vědět, co mě čeká, tak do toho nejdu.



Co se ve vašem životě po nástupu do funkce změnilo?



Především množství času. Práce to totiž není na osm a ani na čtyřiadvacet hodin. Telefon mám u ucha pořád. Navíc přes víkendy jsem zvaná na různé sportovní akce, ani ty tak nemám volné.



V zastupitelstvu se často střetáváte s opozicí, na řadu věcí máte rozdílné názory. Jak se s tím vyrovnáváte?



Nevadí mi to. Co mi vadí je zlé útočení na mou osobu a předjímání, že něco dělám špatně, navíc ještě úmyslně. Mám teď na mysli jak některé místní politiky, prostějovská média jsou naopak vesměs slušná. Od jisté doby ale nevěřím zprávám, co jsou v televizi. Ne stoprocentně. Když jsem totiž třeba na adresu rehabilitace židovského hřbitova ve Studentské ulici řekla, že je pro mě nepřijatelné, aby prostor před školou byl neprůchozí a chci ho nadále přístupný pro obyvatele města, byla jsem obviněna, že nevím, co je holokaust.



Co vás naopak za ty dva roky potěšilo či příjemně překvapilo?



Setkala jsem se s řadou úžasných lidí. S hlubokou úctou se dívám na to, co dokázali. Především pak na ty, co se dokázali poprat s těžkým osudem, třeba se zdravotním handicapem, a navíc ještě rozdávají radost. V takovou chvíli si člověk začne vážit i svého zdraví.



Těší mě ale také, že Prostějov je městem pěkným, čistým a bezpečným, navíc je nezaměstnanost téměř na nule. K tomu bych připočítala, že magistrát je otevřeným úřadem a to výrazně nad rámec zákonů. Příkladem budiž zápisy z rady města či on-line přenosy ze zastupitelstev.



U magistrátu se na chvíli zastavím. Nyní zde probíhá druhé výběrové kolo na post tajemníka magistrátu, tedy nejvyššího úředníka ve městě. Na této funkci je škraloup po té, co za Lubomíra Baláše vyšlo najevo, že někteří zaměstnanci dostávali méně peněz, než na kolik měli nárok. Co by tedy nový tajemník měl udělat pro to, aby zlepšil pověst této funkce? A jaké charakterové vlastnosti by měl mít?



Nehodnotila bych to takto. Doteď nepadl jednoznačný verdikt o tom, jestli byli zaměstnanci úřadu kráceni na mzdách nebo ne. Auditor byl na možných dotčených odborech, nezjistil však problémy. Pořádně jsem vytkla odborům, že jestli o problémy s platy něco věděli, že to měli říct. Prý však nic netušili. Nakonec se vše hodilo na tehdejšího tajemníka Lubomíra Baláše.



A charakterní předpoklady, co by měl jeho nástupce mít? Hlavně loajálnost. Musím vědět, že mi někdo kryje záda.





V zastupitelstvu jste často obviňována opozicí, že sdělujete málo informací k problematice Národního olympijského centra. A že jich sama coby zástupce města ve spolku Prostějov olympijský dostáváte málo. Jaký na tyto výtky máte názor?



Na informace, co mám, se zkrátka musím spolehnout. Do Národního olympijského centra jsme před dvěma lety šli, protože zde byla šance získat do města významnou stavbu. Připomínám, že spolek je tvořen krajem, městem a společností TK Plus. Spolek má vlastního mluvčího. Podle mě není v ničích silách obsáhnout veškeré dění ve spolku. Je to stejné, jako kdybych byla pověřena, abych předkládala veškeré informace a dokumenty z Národního domu, městské organizace. Ne všechny informace by navíc měly být k dispozici zastupitelům. Pokud je na ně dotaz a já nemám souhlas k jejich uveřejnění, neměla bych informace získávat.



Připomínám, že do projektu nešlo město, ale spolek. Vláda o programu Národních olympijských center rozhodla. Jenže něco řekne ministryně a pak jsou věci jinak. Do tohoto projektu bych ale šla zase. Stavět něco bez peněz je ale hrozné.



Jednou z věcí, která nepochybně Prostějovany zajímá, je bydlení. Město Prostějov vlastní řadu bytů, ovšem poptávka po nich je ještě větší. Proto by mě zajímalo, zda nehodlá magistrát nechat postavit nové byty, které by následně pronajímal?



Před mnoha lety jsme tu měli opačný trend – město mělo bytů moc. Začít stavět byty bez dotací by bylo hodně obtížné, navíc ani developeři nemají při dostavění všechny byty obsazené. Zkoušeli jsme třeba v ulici E. Králíka postavit startovací byty, jenže nájemné bylo kvůli nákladům na výstavbu tak vysoké, že jsme nemohli konkurovat.



Někteří Prostějované si v uplynulých měsících stěžovali na skokové zvýšení nájmu. Mnohé obyvatele města nárůst zaskočil. Nebylo by tak z vašeho pohledu lepší, aby se sice nájmy dorovnaly, ale postupně?



Nájemní smlouvy, které byly staršího data, obsahovaly dost nízké částky. Chtěli jsme je dorovnat. Vždyť někteří lidé platili za metr čtverečný sedmnáct korun, jiní i padesát.



Na závěr bych s vás chtěl zeptat na nedávný žertík, který si udělal aktivista Jakub Čech a jeho kamarád z exprimátora Miroslava Pišťáka. Na tohoto politika zinscenovali návštěvu v sídle fiktivního řádu a záznam z ní posléze zveřejnili na internetu. Co na tuto aktivitu Čecha říkáte?



Je to hyenismus. Takové věci se nedělají. Legrace se dá sice, využívat ale takto něčí víry a obelhat takhle někoho, to už je moc. I můj přístup k Jakubu Čechovi se změnil. Dříve jsem si skutečně myslela, že poukazuje na chyby nás, politiků. Teď už si to nemyslím.