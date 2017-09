Přes tisíc lidí má propadlé řidičské průkazy

Zkontrolovat si platnost řidičských průkazů by měli řidiči na Prostějovsku, jejichž průkaz byl vydaný v roce 2007 na deset let. Jak ukazuje statistika prostějovského odboru dopravy, ke konci července odbor evidoval přes tisíc sto neplatných řidičských průkazů. Do konce roku potom skončí platnost dalších více než dvou tisíc šesti set průkazů.

Výměna řidičských průkazů. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Bergman

„Řidiči by neměli s návštěvou úřadu vyčkávat, aby se vyhnuli zbytečným frontám,“ uvedla mluvčí prostějovského Magistrátu Jana Gáborová. K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít na odbor dopravy, předložit řidičský průkaz, platný průkaz totožnosti a jednu současnou průkazovou fotku. Město na svých internetových stránkách zájemcům, kteří se chtějí vyhnout frontám, nabízí také možnost elektronického objednání se na úřad. „O nový řidičský průkaz je optimální požádat dva až tři měsíce před skončením jeho platnosti. Výměna je zdarma a lhůta pro vydání je dvacet dní,“ vysvětlila Gáborová. Řidiči mohou též využít služby expresního vydání do pěti pracovních dnů, která je přijde na pět set korun. Magistrát rovněž apeluje na obyvatele, aby se zeptali svých příbuzných a známých, zda mají platný řidičský průkaz. Za jízdu s propadlým řidičským průkazem totiž hrozí řidiči pokuta, která může být na místě až dva tisíce korun, ve správním řízení až dva a půl tisíce korun. (mma) ČTĚTE TAKÉ: Národní olympijské centrum čeká na 110 milionů: stroje utichly, opozice ne

Autor: Michal Sobecký