Pozor při koupi nábytku, varuje ČOI

Prostějov – /ROZHOVOR/ Vrchol hokejové sezony je tady, a to zvláště pro Hanáky. Předkolo play off první ligy se totiž změní ve velké prostějovsko-přerovské derby. Jestřábi je těsně nepostoupili mezi šestici nejlepších týmů, a tak se o play off musí ještě poprat. Síly hokejistům pomalu docházejí, ale derby je pro ně dalším obrovským impulsem. Své o tom ví i prostějovský kapitán Matouš Venkrbec.