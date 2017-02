Potlesk i výsměch. Lidé diskutovali o židovském hřbitově u reálky

Prostějov – Na téměř dvě hodiny se protáhla čtvrteční beseda k možným úpravám v místě bývalého židovského hřbitova v Prostějově.

Ten se nachází ve Studentské ulici, v těsné blízkosti reálného gymnázia, kde studují stovky dětí a studentů a denně kolem navíc prochází další stovky lidí.

Dalo se tak očekávat, že debata o tom zda místo pietněji upravit bude bouřlivá. A v tomhle směru nezklamala.

Začala ji po úvodním slovu faráře Jana Juna, který vyzýval k vzájemnému respektu, moderátorka besedy, profesorka Ingeborg Fialová.

"Jsou dvě šance, jak udělat změnu: násilím a vysvětlením. V tomhle případě se ale připojili k problému dvě sudičky – emoce a medialita,“ řekla na úvod.

Důraz na tělesnou schránku

Následně dala prostor dvěma stranám, které u besedního stolu na pódiu zasedli. Tedy představitelům židovských organizací, které by změny v parku chtěli, a zástupci města.

Nejprve se slova ujal Petr Papoušek z federace židovských obcí. Stručně připomenul historii hřbitova, dále pak židovskou tradici v pohřbívání.

„Židovství dává důraz na tělesnou schránku. Připomíná to i hebrejské označení hřbitova – dům věčnosti,“ řekl publiku s tím, že v zemi stále ostatky jsou.

Popřel tak dřívější, opačné informace, které obhajovaly zachování stávajícího stavu.

Na Papouška navázal Tomáš Jelínek z nadace Kolel Damesek Eliezer usilující o rehabilitaci hřbitova. Ve svém proslovu se věnoval vývoji jednání s městem.

Primátorka: Větší práva pro zemřelé než pro děti?

Vzápětí však poprvé vstoupily ve větší míře do besedy emoce.

„Měli jsme na druhou stranu požadavky ke vzhledu místa, v následném návrhu se z nich neobjevilo nic. Chápu pak pojetí zemřelých v židovství, ale škola musí bezproblémově fungovat a plnit veškeré bezpečnostní předpisy,“ uvedla primátorka, načež se ze strany přihlížejících dočkala bouřlivého potlesku, během večera ne posledního.

Opačně alespoň zpočátku reagovali lidé na slova Tomáše Jelínka. Například na prohlášení o tom, že ze schůzek s městem si strany odnesly pouze dojmy a každá jiné, se ozval z publika nesouhlas a úšklebky.

Přímo výsměchu se o pár minut později dočkala moderátorka.

„Opravdu se to nedá udělat tak, že by se změnil přístup do školy?“ zněla slova, za něž se dočkala hlasitého nesouhlasu řady přítomných.

Naopak bouři nadšení vyvolalo zopakování primátorky, že na hřbitově se sto let nepohřbívá a i nedaleké místo posledního odpočinku křesťanů se proměnilo ve veřejný prostor.

„Proč mají mít větší práva zemřelí než žijící děti?“ obrátila se Rašková na Jelínka.

Plot znamená uzavření

Velkou část večera pak zabraly také dotazy a připomínky lidí.

Památkář Marek Perůtka podpořil myšlenku na mezinárodní soutěž o úpravu místa a připomněl, že nyní už do věci musí mluvit i on s kolegy, protože hřbitov je pod památkovou ochranou.

Další z diskutujících Bohuslav Brhel pak připomněl existenci dalšího židovského hřbitova, v Brněnské ulici.

„Proč se o něj židovská obec nestará?“ otázal se.

Tohle tvrzení však odmítl jak Petr Papoušek, tak Zuzana Bratterová.

„Co jste řekl, není pravdivé. Pro židovskou obec jde o urážku. Kdybyste se o věc více zajímal, nemohl byste něco takového říct,“ prohlásila.

Ozvali se také lidé, kteří se podepsali pod petici.

„Je jedno, zda by byl kolem prostoru plot zděný nebo živý, jde o to, že by se stal uzavřeným místem,“ poznamenal třeba František Švec, zastupitel a učitel z reálného gymnázia.

Vůbec zastupitelé měli během diskuze v závěru co říct. František Froml se třeba přiklonil k architektonické soutěži, Václav Kolář zase kritizoval petenty, že odmítali jakékoli změny.

„Snad každý musí s nějakým vyznačením místa souhlasit,“ prohlásil.

Shodnou se, že se neshodnou

Diskuzní část pak uzavřela Marie Útlá bydlící nedaleko bývalého hřbitova.

Upozornila na to, že ohrazením prostoru, v němž by podle dosavadních plánů měla být jen jedna branka, by obyvatelé lokality přišli o odpočinkovou plochu.

„Kolik tam odpočívalo a odpočívá na lavičkách lidí? Měli byste to vzít v potaz a respektovat i naše požadavky,“ směřovala svá slova k Tomáši Jelínkovi. Ten se bránil, že by se na tom v budoucnu nic nezměnilo.

Po necelých dvou hodinách se setkání rozešlo. Někteří lidé odcházeli plní informací, další plní dojmů.

Přítomní se v podstatě dozvěděli dvě věci: město s federací a nadací se shodnou na tom, že se neshodnou. A že spolu nadále chtějí jednat.

„Je však škoda, že tahle beseda zde nebyla dřív,“ posteskl si Petr Papoušek.