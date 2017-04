Pohyb i znalosti. Šesťáci na prostějovském poháru ukázali obojí

VIDEO / Zavaření mozkových závitů, ukázání dovedností na kole a na závěr odměna. To čekalo na žáky prostějovských šestých tříd během čtvrtečního dopoledne ve Sportcentru. Odehrál se zde totiž další ročník klání O Pohár Zdravého města Prostějova.

Na něm se jako tradičně podílela řada organizací, pro děti si přichystali aktivity třeba hasiči, ekologové i policisté. „Máme zde osm stanovišť. U nás si vyzkouší paměťové cvičení a překážkovou dráhu, státní policie má pro ně střelbu laserovou pistolí,“ uvedla za městskou policii Jana Adámková. Kromě toho pak účastníci vyzkoušeli překážkovou jízdu zručnosti na kole, poznávání bylin, u hasičů zase ukazovali své znalosti o tom, jak se chovat v případě požáru.



Adámková dále prozradila, kolik dorazilo účastníků. „Je jich zde téměř sedmdesát a to ze všech prostějovských škol. Ta složila každá smíšená družstva ze šestých tříd a vyslala je do boje,“ dodala. Na závěr pak čekaly nejlepší soutěžící ceny – třeba vyhlídkový let letadlem, trika i další. K tomu ale vedla nelehká cesta.



„Nejvíc se mi líbilo asi přírodovědné stanoviště. A co bych přidala? Určitě mi tady chybí míčové hry,“ uvedla Silvie Sekaninová, když před ní stála cyklistická překážková dráha. Zaujala nakonec mnohé, nejen soutěžící žáky. „Akce je to pěkná, vydařená. Je fajn, že nabízí jak teorii, tak praxi a pohyb. Každý je taky dobrý v něčem jiném,“ poznamenala třeba učitelka Lucie Ščudlová, která na akci doprovodila tým ze Základní školy doktora Horáka.