Pohádky na plumlovský zámek přilákaly davy návštěvníků

Není to tak dlouho, co olomoucké hejtmanství oznámilo záměr rekonstruovat všechny hlavní tahy v Prostějově. Tedy například ulice Olomoucká, Vrahovická, Brněnská či Plumlovská. Vypadalo to tak, že se město změní v jedno velké staveniště. A řidičům nastanou krušné časy. Nyní je ale vše jinak. Jak totiž magistrát informoval, do země se na výpadovkách z Prostějova jen tak kopat nezačne.