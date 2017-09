Pohádkovým údolím ve Smržicích se proháněli indiáni

Zábavu pro nejmenší připravil v sobotu Sokol ve Smržicích. V oblasti u naučné stezky na Stráž se tradičně uskutečnilo Pohádkové údolí, které tentokrát přineslo indiánskou tematiku.

Právě to byly největší změna v porovnání s minulými ročníky, které se soustředily na oblíbené české pohádky.

„Ze začátku to byly zastavení s více pohádkami. Pak jsme se začali soustředit vždy na jednu, třeba na Princeznu ze mlejna nebo Tajemství staré bambitky. Loni jsme se ale shodli, že jsou mezi dětmi populární indiáni,“ prozradila starostka Sokola Irena Laurenčíková.

Pro Pohádkové údolí byla opět využita naučná stezka v blízkosti smržického hřbitova. Start byl u sokolovny a pokračovalo se úvozem až na kopec Stráž. V lokalitě se dříve nacházela skládka, dnes místo zdobí informační tabule a herní prvky pro děti.

Na malé návštěvníky Pohádkového údolí čekalo celkem deset stanovišť, která prověřila jejich zručnost, mrštnost i znalosti.

„První stanoviště je u kapličky, kde se začíná malováním na tvář a skládáním mapy. Pak u tábořiště nalévání ohnivé vody, střelba z luku nebo překážková dráha. Úkoly musí být jednoduché, protože tu máme děti předškolních věku,“ poznamenala starostka TJ Sokol Smržice.

Akce se koná každý rok a podílí se na ní velká část obce.

„Je nás asi do třiceti, kteří to organizujeme. Indiánské kostýmy jsou vlastní výbory od holek švadlen. Každý si vyrobil něco sám. Je to trochu náročné, ale lidi už se na to těší. Jak malí tak i velcí. Loni jsme tu měli 150 dětí,“ uvedla Irena Laurenčíková z pořádajícího Sokola.