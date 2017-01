Plumlovský zámek se začne opravovat ještě v lednu

Plumlov – Oprava ohořelé střechy plumlovského zámku by měla co nejrychleji, nejlépe už v lednu. Vyšetřovatelé případ už uzavřeli. Za požárem stojí nedbalost nebo úmysl, ale konkrétní viník známý není.

Jednu z hospodářských budov na zámku v Plumlově ponočil požár v noci z 10. na 11. října 2016. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Vedení Plumlova teď jedná s pojišťovnou o úhradě oprav. Oheň totiž udělal na Nízkém zámku škodu za tři a půl milionu korun.

„Uzavření případu pro nás znamená to, že můžeme normálně opravovat. Likvidátor z pojišťovny teď čeká na kalkulaci oprav a až schválíme její rozpočet," vysvětloval starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Městská rada bude rozpočet oprav schvalovat hned v pondělí.

„Tím by se měly dát věci do pohybu. Chceme, aby se s opravami začalo, co nejrychleji," zdůraznil starosta Sušeň.

Rychlost stavebních prací je důležitá. Nepřízeň počasí by staré budově mohla uškodit víc než požár.

„Tím jak to není zajištěno, tak by mohl sníh a déšť budovu víc poškodit. Ale nejedná se o nějak velké riziko. Na podzim byl prudký déšť jen jednou a sníh díky mrazům odfoukal vítr. Takže pokud počasí nezmění a začne se brzy opravovat, tak se budova víc nepoškodí," řekl kastelán zámku Plumlov Pavel Zástěra.

Výše nákladů na opravu teď bude pro pojišťovnu rozhodující.

„Ještě nevíme, jestli nám pojišťovna pokryje všechny náklady na opravu. Pokud by byly nějaké problémy, tak bychom v tom případě museli žádat o finanční pomoc jinde." vysvětloval plumlovský starosta.

Na opravu zámku navíc přispívají i lidé z celé republiky. Na účtu, který město Plumlov zřídilo, je momentálně přes sto třicet jedna tisíc korun. I tyto peníze pomůžou s opravou poškozené části Nízkého zámku.

Návštěvníky opravy neomezí

Oheň hlavně zničil část střechy a také klenby. Právě oprava střechy spěchá nejvíce.

„S opravou se musí začít už tento měsíc. Samozřejmě bude záležet na počasí, ale v lednu a v únoru by měla být opravena střecha. Zednické práce ty už se pak můžou dělat na jaře," líčil Adolf Sušeň.

„Sezona začíná až 1. dubna, takže do té doby nás opravy vůbec nijak neomezí. Navíc je to v místě, které turisty ani v plném provozu neovlivní," dodal plumlovský kastelán.

Rekonstrukce požárem poškozeného Nízkého zámku však není jedinou opravou, kterou by letos rádi na plumlovském zámku udělali.

„Zatím jen jednáme a nemáme nic konkrétního přislíbeno, ale rádi bychom letos opravili i fasádu Vysokého zámku a nádvoří před ním. Tam je totiž ještě suť z doby, kdy se zámek stavěl. Náklady jsou ale vysoké, takže uvidíme, kolik peněz se nám podaří získat," poodhalil své plány Pavel Zástěra.