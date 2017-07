Plumlovský kemp obsadily škodovky

Víkend pod Plumlovským zámkem patřil nadšencům škodovek. Do kempu Žralok od pátku do neděle zavítala více než stovka majitelů aut české značky, kteří se zúčastnili orientačního závodu, dovednostních soutěží a dalšího doprovodného programu.

K vidění byly poznávací značky ze všech koutů České republiky, i když většina účastníku dorazila z Moravy. Návštěvníky lákala nejen auta, ale i setkávání s přáteli s podobným koníčkem. „S lidmi, kteří mají podobné auto, si popovídáme a vytváří se taková komunita. Probereme problémy, řekneme si rady a povyměňují se náhradní díly i vzájemné kontakty,“ popisuje smysl vzájemného setkávání mladý řidič z Olomouce.

První ročník Hanáckého škoda srazu předčil počtem účastníků očekávání organizátoru. Mezi automobilovými nadšenci se objevili i řidiči ze zahraničí, jako například Vlado ze Slovenky. „Jezdíme často na moravské srazy. Mám rád škodovky, protože je to dostupná značka a jsou lehko opravitelné,“ pochvaluje si návštěvník z Trnavy.

Ne pro každého z účastníků ale byla škodovka vždy vozem číslo jedna. „Dřív jsem nebyl nadšencem škodovek, ale zlanařil mě kamarád. Češi jsou hrdí na to, co sami vytvořili a škodovky se teď dostávají hodně do kurzu,“ všímá si Tomáš z Kroměříže, který by ale raději usedl do jiné značky. „Lepší by byl Ford Mustang, ale to je trochu jiná cenová kategorie. Takže jsme zvolili takového českého mustanga,“ dodal s úsměvem návštěvník srazu.

Hlavním bodem programu byl sobotní orientační závod, při kterém účastníci poznávali okolí Prostějovska, a po návratu do kempu na ně čekal dovednostní slalom. Vrcholem pak byla spanilá jízda, kdy se více než stovka škodovek vydala do ulic Prostějova.