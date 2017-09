Plumlov ovládne geocaching. Na obří akci se čekají tisíce lidí

Událost s obrovským počtem lidí očekávají v pátek plumlovský zámek a autokemp Žralok. Od 15 hodin tam totiž začíná akce s názvem Great Moravia 2017: Geocaching s chutí Moravy, která se bude konat až do nedělních 12 hodin.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Jde o hru na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají ukryté schránky pomocí GPS souřadnic.



„Geocachingová akce tohoto rozsahu se doposud konala jen čtyřikrát v Německu, poprvé v roce 2014. Letos je to poprvé, co se koná mimo Německo, a také je to letos jediná geocachingová akce tohoto rozsahu na světě,“ vyjádřil se jeden z organizátorů Petr Našel.



Sami organizátoři, kterým se během prvních dvou týdnů plánování akce přihlásilo čtrnáct set lidí se zájmem o účast, už loni oznámili, že chystají akci pro deset tisíc lidí.

Takzvaný geocachingový gigaevent je letos největším setkáním hráčů hry Geocaching na světě.

„Zájem je i ze zahraničí, pochází z něj tak čtvrtina přihlášených. V tuto chvíli máme přihlášeno čtyři tisíce šedesát osm hráčských nicků, což odhadem představuje šest tisíc účastníků,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů Michal Götz. Ten patří spolu se dvěma kolegy mezi hlavní tři organizátory a zkušené hráče.



Od akce si slibují spokojené hráče hry, kterou sami hrají, a propagaci geocachingu na Hané. Na programu jsou novinky pro hráče, návštěva zámku i atrakce v okolí.

Součástí bude vystoupení kapely Bojánci a spousta dalších aktivit spojených s geocachingem.

Největším lákadlem pro hráče může být unikátní ikonka Gigaeventu, která se jim za účast připíše do hráčského profilu.

„Dalším vzácným lákadlem je výstava GPS Maze Europe, která sice už v Česku byla v roce 2013, ale od té doby se konala jen v Německu a Velké Británii. Lákadel je ale spousta a hlavně je tu po okolí hodně zajímavých a krásných keší,“ doplnil Petr Našel.

Kateřina Pětrošová