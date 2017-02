Playmakeři opět bodovali a stoupají vzhůru tabulkou!

Litovel – Pořádnou formu nabrali v roce 2017 florbalisté Playmakers Prostějov. Béčko tohoto klubu totiž zatím neprohrálo. A svou šňůru neporazitelnosti si drží i po posledním víkendu, kdy mužstvo zajíždělo do Litovle. Zde už tradičně čekali dva vyzyvatelé – tentokrát Jeseník a Troubelice. A taky dva zajímavé zápasy, po nichž Prostějov mohl být spokojený: potvrdil totiž zlepšenou formu a z předposledního místa k prvnímu lednu se posunuli na šesté, tedy přesně doprostřed tabulky Olomouckého přeboru mužů.

Prostějovští Playmakers. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Sobecký

FBC Playmakers Prostějov "B" – FBK Jeseník "B" 2:2

Úvodní utkání bylo o tom, kdo udrží nervy. Dlouho to totiž vypadalo, že snad ani žádný gól nepadne. Pak se ale přeci jen prosadil dalekonosnou střelou Martin Pekař. Jeseník však záhy snížil, což se ukázalo jako důležitý moment utkání. Do něj totiž hráči z nejvyššího moravského pohoří vstupovali jen s jediným hráčem na vystřídání. Až ke konci úvodní třetiny dorazily další posily.

Prostějov však této úvodní převahy využít nedokázal. Už proti kompletnímu Jeseníku však přesto udeřil, tentokrát zásluhou dorážkového krále Pavla Janečka. Ten měl spolu se svými kolegy Michalem Konečným a Kamilem Pánem řadu příležitostí, ujala se však jen jediná. Jeseník navíc po inkasování přidal, začal se tlačit do střel a nakonec uspěl – ovšem také pouze jednou. Týmy se tak rozešly smírně 2:2, Playmakeři ale aspoň částečně odčinili ostudnou porážku, kdy hned v úvodu sezóny na Jeseník nestačili, přestože ten přijel s pouhými pěti hráči do pole.

Branky a asistence: Pekař M. (Janeček), Janeček (Pán)

Průběh zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2

Vyloučení: 2:1, Bez využití

Sestava: Ondřej Vybíral - Martin Pekař, Josef Koranda - Radim Kravák, Radek Pekař - Kamil Pán, Michal Konečný, Pavel Janeček - Jakub Matoušek, Michal Sobecký, Dominik Vychodil



FBC Playmakers Prostějov "B" – Orel Jednota Troubelice 11:8

Druhé utkání bylo něco docela jiného. Prostějov do něj měl důvod vstupovat s respektem, naposledy totiž s tímto soupeřem padl 1:8. V Litovli ale bylo vše jinak: první zápas se Troubelicím nevydařil a v tom druhém se měl scénář opakovat. Brzy se totiž, opět z dorážky, trefil Pavel Janeček. Nedlouho po té na sebe natáhl bránící hráče Pekař, tkerý vybídl nahrávkou na pravé křídlo Michala Sobeckého, který švihem prostřelil brankáře. Na jeho střelu sice ještě Troubelice dokázaly odpovědět, na dlouho to ale bylo vše, na co se zmohly.

Šlo totiž teprve o začátek střeleckého galakoncertu: ze samostatné akce totiž skóroval také Dominik Vychodil, tlak před bránou využil také Kamil Pán. Do konce třetiny se navíc ještě jednou prosadil Vychodil a tým podpořil ranou do růžku i Martin Pekař. Řada hráčů pak nemohla při siréně uvěřit, že je teprve konec první třetiny – na tabuli totiž svítilo skóre 6:1! Tím však ale zdaleka brankové hody neskončili, prostějovský nápor totiž pokračoval. Kamil Pán, Michal Konečný a Martin Pekař jsou jména střelců, kteří z pohledu Prostějova ještě vylepšili skóre. A udělali dobře.

Jak se totiž ukázalo, Troubelice ještě zdaleka nehodlaly zápas odpískat. V polovině zápasu tak stáhly na rozdíl sedmi branek a postupně až na pouhé čtyři. Prostějov začal nervóznět, zbytečně otevírat hru, už si nebyl tolik jistý. Naopak Troubelice vycítily šanci a dál se snažili s před chvílí zdánlivě ztraceným utkáním něco udělat. Do rozhozené obrany se jim ještě několikrát podařilo vrazit klín a celkově skórovat osmkrát, na vítězsví to ale bylo málo. Tři body z prostějovské strany pečetil více než tři minuty před koncem utkání Kamil Pán do prázdné brány – Troubelice totiž dlouho před závěrečnou sirénou zariskovaly a zkusily hru bez brankáře. Nepomohla však ani ta a Prostějov tak mohl z Litovle odjet s příjemným úlovkem čtyř bodů.

Branky a asistence: Janeček (Konečný), Sobecký (Pekař), Vychodil, Pán (Janeček), Vychodil (Pán), Pekař (Vychodil), Pán (Janeček), Konečný, Pekař (Pán), Koranda (Vychodil), Pán.

Průběh zápasů: 2:0, 2:1, 9:1, 9:5, 10:5, 10:6, 11:6, 11:8

Vyloučení: 1:4, Využití: 3:1, V oslabení: 1:1

Sestava: Ondřej Vybíral - Josef Koranda, Dominik Vychodil, Radim Kravák - Kamil Pán, Michal Konečný, Pavel Janeček - Jakub Matoušek, Michal Sobecký, Martin Pekař.

* Radek Pekař v prvním zápase utrpěl zranění nohy, ve druhém do hry nezasáhl