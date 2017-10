Petra Bezruče si kostelečtí připomněli originálním způsobem

Sobotní véplaz lákal na turistiku i vzpomínku na básníka Petra Bezruče. Skupinka nadšenců, která na akci dorazila, si připomněla 150. výročí od narození tohoto básníka.

I když je Bezruč spojen hlavně se Slezskem, prožil dvacet let ze svého života v Kostelci na Hané. Záštitu nad akcí převzali kostelečtí Sokolové a připravili zajímavý program.



Už před devátou hodinou ráno, se začali scházet první účastníci před Červeným domkem a poté následovala registrace v Zeleném domečku. Zde byla také k vidění expozice s názvem Vážený ještěre, drahý Petře Bezruči.



„Rádi navštěvujeme podobné akce a musíme se zúčastnit už jen proto, že se koná v našem městě. Turistiku máme rádi,“ prozradili manželé Pavlíčkovi, kteří patřili k nejstarším účastníkům.



„My jsme přišli ze Ptení a zvolili jsme si delší trasu. Už se moc těšíme,“ uvedla Markéta Šnajdrová.





„Véšlap pořádáme poprvé a to u příležitosti sto padesátého výročí od narození Petra Bezruče, který si podobné procházky do okolí dopřával,“ řekl Petr Bureš, který celou akci zorganizoval se svými pěti kamarády.



Na výběr bylo ze dvou tras. Delší z nich byla dlouhá osmnáct kilometrů a vedla přes Bílovice, Lutotín a Bělecký mlýn. Ten, kdo si zvolil kratší desetikilometrovou, se malý kousek svezl vlakem. Cesta byla doplněna o cedule, které popisovaly život básníka. Prvním cílem byl zchátralý ptenský zámek.



„Máme jedinečnou možnost navštívit jinak nepřístupný zámek, který nám pro dnešní den otevřely Lesy města Prostějova“ pochvaloval si s úsměvem Bureš.





Na nádvoří byla připravena výstava o Petru Bezručovi, jeho ženách a lásce k turistice.



Poté následovalo občerstvení a dobroty z udírny v areálu sokolovny ve Ptení a cesta zpět do Kostelce.



„Akce se zúčastnilo přibližně padesát lidí. Počasí se vydařilo a posezení v klubovně se natáhlo až do večerních hodin. Celý tento den hodnotíme kladně a věříme, že se to líbilo i ostatním lidem. Za podporu děkujeme městu Kostelec, obci Ptení, FC Kostelec, společnosti Lesy města Prostějova a všem, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdárnému průběhu“ dodal na závěr Petr Bureš s tím, že by z akce rádi do budoucna udělali tradici.

Jiří Trunda