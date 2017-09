Pejskaři si stěžují: Chybí loučky, magistrátu platíme za nic

Tucet vyhrazených výběhů pro psy po celém Prostějově, jasná pravidla pro jejich pohyb a řada košů na exkrementy. Ale také platby za psy a povinné čipování. S tím vším musí počítat majitelé psů v Prostějově. Řada z nich však s nynějšími podmínkami pro život svůj a jejich miláčků není spokojená.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Václav Pancer

Třeba s umístěním psích louček. Ty jsou mnohdy v blízkosti frekventovaných silnic, hlavně však nejsou ohrazené.

"Mám tři adoptované chrty, kteří byli velmi týrání, bohužel nesmí bez vodítka tak bych jim ráda dopřála aspoň výběh. No a pokud platíme nemalé poplatky mohlo by se město plácnout přes kapsu a třeba jednu tuto louku oplotit," uvádí třeba Kamila Čermáková.

"Problém vidím, v tom, že hodně psích louček je u silnice a to třeba za hřbitovem je přímo u dálnice, další ve Vrahovicich u kolejí, dále u nájezdu na most u hostince U Rodenů. Co se týká oplocení, tak bych uvítal plot typu, jako je kolem dětských hřišť," říká zase Michal Richter.

Skoro nikdo po nich neuklízí

Na problém oplocení upozornili lidé už dřív. Odpovědí z úst náměstkyně primátorky byla ta, že třeba loučka v Plumlovské ulici bude ohrazená keři. Hlavně kvůli vzhledu.



Lidé však mají i další výtky. "Je otázkou, na co peníze za psy placené magistrátu jdou. Určitá část peněz jde určitě na koše se sáčky na exkrementy, ale těch je v PV dle mě málo. Když jde člověk do parku, nebo na Hloučelu, tak tam samozřejmě jsou, ale když to vezmu odhadem, bude jich nanejvíc padesát," polemizuje nad ročním poplatkem za psa Jiří Nový.

Ten činí osm set korun, tedy více, než kolik je další poplatek městu - za svážení odpadu.

Muži se navíc podle jeho slov nezdá částka horentní, na druhou stranu ale prý nechápe, za co je město utrácí. "Adekvátní by byla tak poloviční sazba," poznamenal.



"Největší problém je ten, že je málo místa na proběhnutí. Ano jsou sice, ale na opačné straně města. Sice jsou parky, ale tam mají pejsci aspoň vyhrazené políčko na proběhnutí, ale není to ono. Když bych chtěla nechat pejska na volno po městě tak mám hned pokutu," řekla zase Jaroslava Rejkubová.

Ivana Zatloukalová ale kritikou nešetří ani na nezodpovědné a nepořádné pejskaře.

"I když se psem na loučku jdeme, tak skoro nikdo neuklízí po svých pejscích, je toho všude až až," řekla pro Deník. Do Redakce pak přišly taky podněty ze sídliště Boženy Němcové a z Tylovy ulice, kde se s nepořádníky také potýkají.

Změny se nechystají

Oslovení pejskaři ale kárají především magistrát a to za nedostatek lokalit věnovaných psům a jejich ohrazení.

K nalezení jsou nyní například v biokoridoru Hloučela, v Kolářových sadech, za zámkem či v sousedství areálu staré nemocnice a dálnice. Změny se však nechystají.

"Plochy jsou definovány parcelním číslem a nejsou nijak oploceny. Změny nechystáme, pouze reagujeme na změny, které nastanou případnou změnou v souvislosti s investiční akcí města," uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Martina Cetkovská.