Paní Květoslava oslavila v Soběsukách 104. narozeniny

Pro zaměstnance a obyvatele Domova pro seniory v Soběsukách byla středa opravdu slavnostním dnem. Především pro paní Květoslavu Grmelovou, která slavila 104. narozeniny.

Mezi zástupy gratulantů se přidal i hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk, který paní popřál hodně zdraví do dalších let.



K panu hejtmanovi se připojil například i starosta města Plumlova Adolf Sušeň a také starosta městyse Drahany Milan Marek.

Právě v Drahanech paní Květoslava žila od malička. Po absolvování měšťanské školy si přála studovat zpěv na konzervatoři, ale nakonec zůstala doma a pomáhala tatínkovi se šitím.

Později pracovala v pobočce OP a o tom, že to byla opravdu pracovitá žena, svědčí i to, že ještě deset let v důchodu chodila uklízet.

Má syna Jiřího, který jí při dnešní oslavě dělal společnost.



I přesto, že nešla na konzervatoř, zpěvu se věnovala nadále.

„Byla to velice aktivní a společenská žena. Zpívala v kostele a hrála v ochotnickém divadle. I dnes se ráda v domově zúčastňuje hudebních pořadů,“ prozradila sociální pracovnice Jana Vaverková.



Po gratulacích následovalo pohoštění a slavnostní přípitek. „Toto je kniha vašeho života a proto je tak velká,“ pousmál se při pohledu na dort hejtman Oklešťek.



„K narozeninám paní Květě přeji, aby jí vydržel její optimismus a elán do života, který stále má. Je to velice pozitivní člověk a to se dnes u mladých moc nevidí,“ dodala na závěr Jana Vaverková.

Jiří Trunda