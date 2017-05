Padesátka, nebo ne? Prostějované se přou o nový bazén, vznikla i petice

ANKETA / Nemalé emoce v těchto dnech rozdmychávají plány vedení Prostějova na stavbu nového plaveckého bazénu v sousedství aquaparku Koupelky.

Přední politici totiž zatím dávají ve svých vyjádřeních přednost spíše pětadvacetimetrovému bazénu.

Ten je však podle některých opozičních zastupitelů i oponentů z řad veřejnosti nedostatečný.



Věc došla tak daleko, že za stavbu bazénu o délce dráhy padesát metrů vznikla petice.

„Pomáhal jsem ji vytvořit. Je k ní přidána i menší finanční analýza, podle níž vychází, že zatímco pětadvacetimetrový bazén by stál tři sta šedesát milionů, tak dvojnásobně dlouhý jen o sedmdesát více,“ uvedl opoziční zastupitel Aleš Matyášek, který za více prostoru plavcům usiluje dlouhodobě. Sám je také představitelem místního plaveckého oddílu.



„Nikdo nemůže myslet vážně, že delší z bazénů je prostě drahý. Ve výsledku hrozí, že za hodně peněz nechají postavit bazén, který nebude dostatečný,“ poznamenal dále Matyášek.

Pod elektronickou verzi petice se k dnešku podepsalo necelých sto padesát lidí.

Radní: Ve hře jsou obě varianty

O existenci tohoto odporu ví i náměstek primátorky Zdeněk Fišer, jeden z členů vedení města dávající spíše přednost kratší variantě bazénu.

„Ve hře jsou ale zatím obě varianty,“ ubezpečil veřejnost s tím, že se svými kolegy nyní objíždí Moravu a sbírá informace o provozu podobných zařízení jinde.

„Padesátimetrový bazén je finančně hodně náročný. Jak z hlediska ohřevu vody, tak i třeba plavčíků, kterých je potřeba více,“ uvedl a vyjádřil se právě i k samotnému vzniku petice.



„Je to sice pěkná věc, ale je to dost politická otázka, která zní: půjdeme do rizika, že bazén v takové velikosti nebude vydělávat?“ položil otázku Zdeněk Fišer.

Jedno zdemolované, druhé chátrá

Veřejná diskuze okolo podoby městských plováren se vede delší dobu. Vlnu nevole vyvolalo například uzavření a nedávná demolice zbytků koupaliště v Kostelecké ulici.

Po té už zbylo ve městě koupaliště jediné, ve Vrahovicích. To však pro špatný technický stav převzalo od Sokola město, které zde plánuje rozsáhlou rekonstrukci.