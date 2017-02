Otvíráme! Do vzniku nového muzea na Prostějovsku chybí týden

Dobrochov – Už jen něco přes týden zbývá do otevření nového muzea v Dobrochově. Lidem přiblíží vývoj rádií, počítačů a televizí. Zakladatelem muzea je Dvacetiletý Jiří Charvát, který historickou i současnou elektroniku sbírá. A jak potvrdil Deníku, do budoucí expozice nadále přibývají nové exponáty.

Jiří Charvát, majitel sbírky rádií, gramofonů i historických notebooků.Foto: DENÍK/Michal Sobecký

„Přibylo jich za poslední měsíc asi sedmdesát. Zejména se jedná o stará lampová rádia z třicátých až osmdesátých let. V některých případech jsou to rádia vyrobená za druhé světové války v Německu,“ prozradil Jiří Charvát. Počet exponátů už tak překročil stovku.

ČTĚTE TAKÉ. Kvůli antisemitskému anonymu v Prostějově padlo trestní oznámení



Muzeum tak bude do značné míry plné. Změnila se však jeho adresa. Zatímco původně expozice měla být v domě na dobrochovské návsi, nyní se přesouvá do budovy v níž sídlí obecní úřad. „Bude to v místnosti nedaleko vstupu do kulturního sálu,“ řekl Charvát. Už dříve vysvětlil, že kromě mnoha informací k exponátům si některé z nich budou moct návštěvníci muzea i vyzkoušet. A to už příští sobotu po patnácté hodině. V následujících měsících bude expozice otevřená po domluvě.



Přestože muzeum ještě otevřené není, už nyní se Jiří Charvát připravuje na spolupráci s jinými institucemi. O spolupráci ho například poprosili z dobromilického muzea. „Od sedmého května budu vystavovat část sbírek v muzeu v Dobromilicích. Dohodli jsme se, že půjde o pár desítek rádií,“ informoval Jiří Charvát o aktivitách svého muzea, které ponese název Muzeum výpočetní techniky, radiotechniky a dobové elektroniky.

ČTĚTE TAKÉ: Muzeum kočárů chystá novou expozici a plánuje jubilejní Josefkol