Opravy Okresního soudu v Prostějově se protáhnou

Prostějov – Budova prostějovského okresního soudu se v těchto dnech postupně zbavuje lešení i plachet, které zakrývaly fasádu. Do Havlíčkovy ulice se vyloupla část, jejíž citlivě opravená historizující fasáda potěší oko každého, kdo jde okolo.

„Moc se mi to líbí, i když je zatím vidět jen kousek," řekla Františka Málková, která tudy chodí pravidelně domů. „Mám pocit, jako by se kus ulice prosvětlil. Je to opravdu příjemné a těší mě i jemná barevnost fasády," dodala.

Podle slov předsedy soudu Petra Vrtěla se však stavební práce na budově díky klimatickým podmínkám opožďují a termín dokončení oprav celé budovy se posune až do března následujícího roku.

„Je to díky počasí, které ostravské stavební firmě Bystroň Group, a.s. za stávajících teplot neumožňuje dokončit finální nátěry," upřesnil předseda soudu.

Podle jeho slov je k tomu potřeba, aby teploměr naměřil alespoň pět stupňů Celsia, což se v uplynulých dnech nestalo.

Ostatní práce pokračovaly podle dohodnutého harmonogramu a s jejich kvalitou i celkovým tempem je Petr Vrtěl spokojený.

„Stavebníci nám vycházeli vstříc, často pracovali i mimo standardní dobu a o víkendech," doplnil předseda soudu.

Okna jsou nová, opět dřevěná

Kolemjdoucí tak dnes mohou vidět dokončenou venkovní levou část budovy z ulice Havlíčkovy, protože tady dělníci pracovali ještě za teplejšího podzimního počasí.

Před nátěrem je část fasády ze dvora a z ulice Partyzánská od zdejší mateřské školy.

„V Havlíčkově ulici ještě čekáme na opravu pískovcového soklu a chodníku, který se musel rozbourat v návaznosti na probíhající stavební práce na budově," doplnil předseda soudu.

Prostějovský okresní soud uzavřel se stavební společností Bystroň Group, a.s. z Ostravy smlouvu o rozsáhlé rekonstrukci v létě tohoto roku, práce na budově začaly v červnu.

V průběhu uplynulých měsíců stavebníci mimo jiné objekt izolovali od vlhkosti a vyměnili všech 110 oken, která jsou opět dřevěná a zachovávají původní vzhled, další technické inovace se dotkly zejména interiéru objektu.

„Když jsme v červnu tohoto roku uzavírali smlouvu, věřili jsme všichni, že za příznivých klimatických okolností by se opravy daly stihnout v termínu, což bylo k poslednímu prosinci tohoto roku. Bohužel počasí nám nepřálo," doplnil Petr Vrtěl.