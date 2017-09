Opozice: Chceme hlavu Hemerkové

Hokejová kauza, při níž do stále větších problémů zabředává LHK Jestřábi Prostějov, spolek, může mít další oběť. Po té, co byl okolnostmi přinucen k odchodu z pozice předsedy Michal Tomiga se nyní židle začíná kývat také pod náměstkyní Ivanou Hemerkovou.

Jednání zastupitelstva Foto: DENÍK/Ondřej Šulík

Tu někteří opoziční zastupitelé viní z toho, že podporovala spolek při žádostech o dotace a lobbovala za Jestřáby v radě přesto, že věděla o finanční situaci subjektu.

Deník zjistil, že zastupitelé od projevů na facebooku hodlají přejít k činům. A na dnešním zastupitelstvu političku, která má na starosti právě i sportovní oblast, odvolat.

"Prosazujeme tento bod na jednání a budeme o odvolání jednat, pokud předkladatelé necouvnou. Jestli dojde k hlasování, tak budu pro odvolání. Nynější situace, na níž má podíl, poškozuje děti," uvedl opoziční zastupitel Aleš Matyášek.

V oficiálním programu na webu města bod týkající se odvolání není, jeho prosazení ale potvrdil i další zastupitel, František Fröml.

"Mám dilema, zda bych pro odvolání hlasoval, Ivana Hemerková není hlavní viník. Navíc by to byl nejspíš jen výkřik do tmy, koalice nás prostě přehlasuje," uvedl.



Kolem bodu, pokud bude předložený, se dá očekávat bouřlivá diskuze. Pravděpodobně bude zařazený na konec jednání, kam většinou směřují podněty z řad jednotlivých zastupitelů.