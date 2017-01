Obce marně bojují o udržení obchodů. Řada hlásí zavřeno

Prostějovsko – Závažný problém musí závěrem roku řešit řada obcí na Prostějovsku. Přiházejí totiž o obchody. Dosavadní nájemci ztrácí o provozování zájem. Přitom ten ze strany obyvatel nadále trvá.

Řada prodejen na malých vesnicích od Nového roku skončilaFoto: DENÍK/Michal Sobecký

„Bude nám náš obchod chybět, co ale naděláme," říká například Štěpánka Stodolová.

Ta mohla donedávna docházet na nákupy v místě svého bydliště, v Biskupicích. To se však na Vánoce změnilo.

Zatímco jinde tak dostávali dárky, paní Stodolová i její sousedé od třiadvacátého prosince musí za nákupy dojíždět.

„Říkali jsme paní v potravinách, že je to pro nás ztráta. Nyní už nám sem zboží ani pojízdná prodejna nevozí," uvádí žena, která se tak musí plně spoléhat na to, co jí příbuzní dovezou z města.

Supermarkety, minimální mzda, EET

Problém se ale netýká jen Biskupic. Hradčany-Kobeřice, Bousín nebo Raková u Konice. To jsou jména dalších obcí, kde aktuálně řeší stejný problém. Třeba v Rakové už provozovatele svého obchodu marně shání více než měsíc.

„Zatím zájemce sháníme. Dva potenciální už se přihlásili, zatím ale nedošlo na oficiální nabídku," uvedl starosta Petr Hajkr.

Dodává také důvody, proč ke konci menších obchodů dochází.

„Supermarkety vzaly malým obchodům hodně zisků, problémem je také nedávné navýšení minimální mzdy, na kterou je v těchto obchodech obtížné dosáhnout. Další vlna zavírání bude asi teď následovat po EET, i když asi nebude velká, protože podnikatelé, kteří chtěli skončit, tak ukončili činnost na konci účetního období, tedy ke konci roku," vyjádřil se.

Obec obchodníkovi hradila nájem

V Biskupicích se pak v obchodě vystřídalo po sobě několik nájemců, žádný však nevydržel.

„Byli jsme za obchod rádi. Nájemci jsme i platili nájem a přispívali na energie," uvedla starostka obce Dana Stodolová. Ani to však nestačilo.

Jedním z důvodů můžou být také velké požadavky ze strany úřadů. Jen některé z nich vysvětluje paní Kateřina, která v minulosti s manželem vedla obchod v obci s pěti sty obyvateli.

„Bojovali jsme hodně s hygienickými předpisy. Kvůli požadavkům ze strany různých úřadů musí provozovatelé obchodů hodně investovat. Pro některé prodejny by pak nově mohl být problém s internetem, hlavně s jeho rychlostí kvůli EET," vyjádřila se k problémům, které nyní prodejny mají.