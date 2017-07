Nový terminál v Prostějově? Řidiči kroutí hlavou

ANKETA / Očekávání cestujících, ale také kroucení hlavou. Reakce na zprávy o novém autobusovém terminálu, který by měl vyrůst na Floriánském náměstí, jsou různé.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Jak se ale ukazuje, stále ještě trochu předčasné. Projekt není dosud hotový, stoprocentní není ani začátek stavebních prací.

„Stavět by se mělo začít pravděpodobně během příštího roku, kdy přesně, to ale zatím říct nedokážu,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast investic Zdeněk Fišer.

Dodal také, že investici by město Prostějov rádo řešilo společně s olomouckým hejtmanstvím.

"Tohle musel vymyslet někdo od stolu"

Už nyní však vzbuzuje určité pochybnosti, a to hlavně u řidičů autobusů. Ti si podle svých slov nedokážou představit, že by se do terminálu vešli cestující a zároveň že by bylo dost místa na autobusy.

V plánu totiž podle již uveřejněných informací je vybudování více ostrůvků než jen nynějšího jednoho a také přesun zastávek z ulice Hliníky právě k nynějšímu stanovišti MHD.

Někteří řidiči si situaci neumějí představit.

„Každý autobus má tak dvanáct metrů na délku a v dopravní špičce budou mít vozy problém se v místě naskládat. A to nemluvím o velkém množství lidí, které zde na autobusy čeká,“ uvedl jeden z řidičů autobusů Radovan Černý.

Za pravdu mu dávají i jeho kolegové.

„Tohle musel vymyslet někdo od stolu. Nedovedu si představit, jak se lidi čekající na pouličku vejdou na stejné místo s těmi využívajícími příměstskou dopravu,“ poznamenal Petr Mikšovský.

"Prostorově by měla lokalita dostačovat"

Lidé, kteří o vzniku novinky rozhodovali, však změnu brání.

„Byl jsem přítomen u jednání k této záležitosti. Měla by vzniknout stanoviště a naopak zaniknout ta v Hliníkách, o nichž se před dvaceti lety mluvilo, že jsou zde dočasně,“ uvedl ředitel autobusové divize dopravní firmy FTL Jiří Hloch.

Nedostatku místa či menšího komfortu pro řidiče či cestující se nebojí.

„Dělali jsme průzkum frekvence spojů. Ta se přeci jen v posledních letech snížila. Prostorově by měla lokalita dostačovat,“ vyjádřil se.

Slovo v tomhle případě měla také komise rady města. Její předseda Petr Kousal podle svých slov o žádných výtkách neví.

„Nic se ke mně nedoneslo a taktéž si nejsem vědomý toho, že by měl mít někdo nedostatek místa,“ řekl pro Deník zastupitel. Slíbil však také, že se stran autobusového terminálu poptá právě v komisi.