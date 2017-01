Nový rondel v Konici? Odpověď může být už letos

Konice – Rondel nebo ne? Takovou otázkou se brzy budou zabývat v Konici ale také na hejtmanství. V konické části Vyšehrad totiž může vzniknout nová kruhová křižovatka, která by měla nahradit stávající „téčko" na křížení silnic na Olomouc, Prostějov a do centra Konice.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Kdyby byla hlavní silnice na Olomouc a vznikly by plánované rodinné domky, pak by rondel význam měl – odklonil by dopravu. Provoz zde ale není zase tak velký," poznamenal třeba Karel Marek, který má nedaleko místa firmu.

Poukázal zároveň na obtížní rozhled při vjíždění do křižovatky z vedlejší silnice. Tou je nyní cesta číslo 366 vedoucí z Prostějova.

„Na druhou stranu si zase neuvědomuji, že by za posledních deset let v místě bylo hodně nehod," dodává Marek.

On i další řidiči se mohou rekonstrukce křižovatky dočkat už brzy.

„Pokud budou na únorovém jednání krajského zastupitelstva schváleny nové investic, a oprava silnice Konice – Prostějov je v návrhu, tak bude v letech 2017 – 2018 zpracována projektová dokumentace," uvedla mluvčí kraje Kamila Navrátilová.

Uvedla přitom, že křižovatka na Vyšehradě může právě při následných opravách dostat zcela nový vzhled.

Tuto možnost by podle svých slov starosta František Novák uvítal.

„Na kopec ve směru na Olomouc vůbec vidět není. Rondel bych tedy kvitoval. Osobně si pak myslím, že je to nejlepší řešení křižovatky," sdělil.

Obchvat města

Na druhou stranu však tuto variantu nepodporuje v jiném místě. Zatímco totiž rondel v platném územním plánu na Vyšehradě chybí, o pár set metrů dál směrem do centra Konice naopak jeden zakreslený je.

„Vybudování rondelu hned na okraji zástavby v Zádvoří není úplně šťastné," podotkl.

Mimoděk tak starosta upozornil na územní plán, kde kromě rondelu v polovině cesty mezi autobusovým nádražím a Vyšehradem je také zaznačený obchvat města.

Ten by právě měl začít na kruháči v Zádvoří a po necelém půlkilometru ústit do Vrchlického ulice nedaleko sokolovny.

Samotná ulice Zádvoří by se pak měla změnit i z pohledu chodců, zastupitelstvo totiž schválilo vznik chodníku v této části města.