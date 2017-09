Nový bazén v Prostějově hned tak nebude. Zastupitelé rozhodnutí odsunuli

Jednu z největších investic Prostějova posledních let se rozhodli na pondělním jednání zastupitelé odsunout.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ludmila Korešová

Díky jejich rozhodnutí je prakticky jisté, že slibovaný plavecký bazén v sousedství aquaparku nezačne vznikat ani letos, ani loni.

Na návrh primátorky Aleny Raškové se bude stavbou, jejíž cena je odhadovaná na více než sto milionů korun, zabývat až noví zastupitelé, kteří vzejdou z voleb v roce 2018.

"Samotný projekt by mohl přijít i na deset milionů. Za rok jsou volby a zatímco teď bychom třeba schválili padesátimetrový bazén, příští vedení města by požadovalo poloviční. A tak by mohl drahý projekt zapadnout pod stůl," vysvětlila primátorka.



Ta po posledním jednání rady spolu se svým náměstkem Zdeňkem Fišerem prohlásila, že vznikla dohoda mezi vedením města a Alešem Matyáškem. Ten je coby opoziční zastupitel a zároveň funkcionář plaveckého oddílu hlavním oponentem záměru radních vystavět v Prostějově pětadvacetimetrový bazén.

Matyášek: Za odložení jsem rád

Dohoda však podle vedení města měla být nakonec na polovičním.

"Doufám, že na to někteří zastupitelé nezapomenou, až bude při jednání pod drobnohledem kamer," poznamenala Rašková. Matyášek však dohodu brzy popřel na svém facebookovém profilu.



Nakonec se ale zrodila jiná, protože se politici dohodli na vyřešení problému až po volbách.

"Navštívili jsme primátorku s petičním výborem a peticí se čtyřmi a půl tisíci podpisů. Shodli jsme se nakonec, že čekání je nejlepší. A za odložení jsem rád," uvedl Matyášek.

Ten je v čele lidí, kteří upozorňují na nedostatek plaveckých kapacit v Prostějově. Ústy Zdeňka Fišera naopak koalice dosud z ekonomických důvodů prosazovala menší a levnější řešení.