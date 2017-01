Nejistota, obavy. Prostějovsko čeká na verdikt o ptačí chřipce

Prostějovsko – S nepříjemnou zprávou se musí začátkem tohoto týdne potýkat chovatelé ptactva na Prostějovsku. Ti nyní žijí v nejistotě, protože v okrese nově existuje podezření na případ ptačí chřipky. Výsledky testů, které by ji mohly vyvrátit nebo potvrdit, by měly být známé během několika následujících ho­din.

Ptačí chřipka (ilustrační snímek).Foto: DENÍK/Karel Wagenknecht

„Dnes odpoledne nebo večer budou hotové," uvedl ředitel Státní veterinární správy v Olomouci Aleš Zatloukal. Dodal také podrobnosti k víkendovému nálezům uhynulých ptáků, kteří by mohli být prvními oběťmi ptačí chřipky v okrese. „Šlo o volně žijící ptáky. V důsledku by pak nedošlo na ochranné zóny nebo vybíjení. Pouze by vešla v platnost taková opatření, aby zabránila kontaktu chovatelské drůbeže s volně žijícími ptáky," vyjádřil se Zatloukal. Upřesnit místo, kde k nálezům došlo, odmítl.

Nadšením při podezření na ptačí chřipku prostějovští chovatelé samozřejmě neoplývají. Patří mezi ně také Vratislav Slavík, kterého už se navíc opatření, která mají zamezit šíření ptačí chřipky, dotkla. „Měli jsme mít v Litovli holubářskou výstavu, ta však padla. Do konce ledna totiž platí jejich zákaz, právě pro nebezpečí ptačí chřipky," informoval muž, který je sám chovatelem holubů a zároveň předsedou Českého svazu chovatelů v Prostějově.

