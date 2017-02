Náměstci hejtmana Olomouckého kraje ostře kritizují Koštu

Olomouc – Kritikou na adresu hejtmana Olomouckého kraje Oto Košty z hnutí ANO, kterého jeho straničtí kolegové vyzvali k rezignaci, nešetří ani krajští koaliční partneři. V úterý odpoledne jeho tři náměstci Jiří Zemánek (ČSSD), Jan Zahradníček (ANO) a Dalibor Horák (ODS) do médií poslali společné prohlášení.

Hejtman podle nich odmítá reorganizovat úřad a se svými kolegy nekomunikuje. Reakci hejtmana Oto Košty se Deníku nepodařilo získat, v úterý byl v Praze, kde se s ostatními hejtmany setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Vyjádření přislíbil ve středu ráno.

Zastupitelský klub ANO v Olomouckém kraji v neděli 5. února vyzval hejtmana Otu Koštu k rezignaci, ten to ale odmítl.

Trojice náměstků v úterním prohlášení uvedla, že jedním z hlavních důvodů výzvy k rezignaci byla naprostá neochota Oto Košty cokoliv změnit na organizační struktuře krajského úřadu.

Upozornili na to, právě tato změna přitom měla být součástí programového prohlášení krajské koalice, protože ji ve svých volebních programech měly koaliční a také některé opoziční strany.

„Současná organizační struktura se výrazně proměnila v režii bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který si, zjednodušeně řečeno, přebral do hejtmanských pravomocí všechny významné agendy, jež byly dříve v kompetenci náměstků, čímž kumuloval moc pouze na sebe," uvedli.

Nekomunikoval a nespolupracoval

Náměstci v prohlášení poukázali také na to, že jakékoliv diskuze na téma reorganizace úřadu Oto Košta odmítal.

„V podstatě od okamžiku zvolení hejtmanem s námi přestal komunikovat, spolupracovat a respektovat naše návrhy a podněty. Jeden důkaz za všechny: V prvních dvou měsících po volbách nebyla hejtmanem svolána jediná porada vedení," napsali v prohlášení.

Problematické podle nich bylo také předání agendy náměstkům.

Uvedli, že přestože exhejtman Rozbořil dostal z rozhodnutí Oto Košty kromě standardního odstupného, což jsou tři hejtmanské platy, dalších 135 tisíc korun právě za údajné předávání agendy, tak jim agendu do dnešního dne nepředal nikdo.

„Speciálně se jedná o oblasti dopravy, financí a investic, které jsou pro kraj zásadní. Tyto oblasti měl na starosti právě bývalý hejtman Rozbořil. Pokud tedy nepředal tak zásadní věci, je otázkou, co vlastně předával?" dodali.

Rozbořil: Vše vysvětlím na zastupitelstvu

Exhejtman Jiří Rozbořil se odmítl k prohlášení vyjádřit s tím, že komentovat jej chce až na nadcházejícím krajském zastupitelstvu, které se koná 27. února.

„Rozhodl jsem se, že to budu komentovat na zastupitelstvu. Chci, aby všichni slyšeli, jak to bylo, co jsme předávali, kdo o čem věděl a nevěděl a jaké mám předávací protokoly. Chci to vysvětlit zastupitelům, a kdo bude chtít slyšet, tak to vysvětlím 27. února," uvedl Jiří Rozbořil.

Hnutí ANO chce na jednání zastupitelstva v závěru února navrhnout odvolání hejtmana Oto Košty. Jednat o tom bude s koaliční ČSSD a ODS.

Koalice ANO, ČSSD a ODS má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 30 hlasů, pro Koštu při jeho zvolení hlasovalo 35 z 54 přítomných zastupitelů.

