Proměna Ruďáku začne brzy. Přibude parkování i nové chodníky

Prostějov – Zeleň, chodníky, parkovací místa. To vše by měla řešit rekonstrukce prostějovského náměstí Spojenců, kterou v úterý budou řešit prostějovští radní na svém zasedání.

Náměstí Spojenců v Prostějově - středa 1.6. 2011 v pozdním odpoledniFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Lidé v lokalitě, známé také jako Ruďák, se dlouhodobě potýkají s nedostatkem místa na parkování i rozbitou silnicí.

Už letos by se však pomalu tento stav měl změnit.



„Zhruba v březnu by mělo dojít k zahájení první etapy, která se dotkne prostoru před úřadem práce. Během této části úprav by především mělo dojít na zvětšení parkovacích ploch,“ prozradil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.



Právě parkování patří k největším problémům lokality, který ještě narostl po přistěhování pobočky úřadu práce.

Místní však poukazují i na jiné nedostatky.

„Především by mělo město něco udělat s chodníky. A silnice, to je jedna z posledních retro cest v Prostějově,“ uvedla třeba Jana Petříková.



„Určitě by se mělo se vzhledem náměstí něco stát. Třeba schodiště jsou v hrozném stavu. Trochu se ale bojím, co s místem udělají. Hlavně aby byl zachovaný jeho ráz, je to zde ráj pro děti,“ vyjádřila se třeba důchodkyně jménem Jana.

Jiní lidé však stále pochybují, že na rekonstrukci vůbec dojde.



„Náměstí by potřebovalo zkulturnit. Opravy jsou ale každý rok v programu, nikdy na ně ale nedošlo,“ poznamenal Vojtěch Zapletal při pohledu na popraskané chodníky a zničenou silnici.

Druhá etapa příští rok

Na letošní rok už jsou však v rozpočtu potřebné miliony na první etapu. Ta druhá, rozsáhlejší, je podle slov Zdeňka Fišera hudbou budoucnosti, konkrétně roku 2018.

„Dojde na úpravu dětských hřišť a zeleně, vzniknou kolmá parkovací místa po obvodu náměstí. Přibude jich, ale tak, aby to bylo co nejméně na úkor stromů,“ uvedl náměstek.

On a další radní mají dnes na programu vybírání firmy, která úpravy provede.



Druhá fáze rekonstrukce by podle informací od magistrátu měla trvat až do konce příštích prázdnin.

Místní se na omezení spojená s opravami už připravují.

„Podnik na dobu, kdy se bude pracovat přímo před naším podnikem zavřu. Snad to bude o prázdninách. Nebude to příjemné, ale opravy se provést musí,“ řekla pro Deník Jana Petříková, majitelka zdejší palačinkárny.