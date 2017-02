Na Prostějovsku vznikne další biokoupaliště

Druhý koupací biotop může už brzy vzniknout na jihu Prostějovska. Po Kovalovicích-Osíčanech se totiž na jeho založení chystají také v Otaslavicích.

A jak prozradil starosta obce Marek Hýbl, k uskutečnění tohoto záměru už mnoho nezbývá.

Na svém posledním zasedání tak už třeba tamní zastupitelé schválili prováděcí projekt.



„Stavební povolení máme. Financovat budeme záležitost z našeho rozpočtu, o podporu však požádáme i kraj,“ prozradil starosta.

V obci by tak mohla vzniknout náhrada za koupaliště, které desítky let do Otaslavic táhlo rekreanty.

Podobně jako to ve Skalce, Mořicích, Němčicích nad Hanou nebo na Kostelecké ulici v Prostějově však později zaniklo.



„Chceme využít skelet bazénu. Nově by však voda v něm nebyla chemicky ošetřená. Počítáme také s tím, že by kolem biotopu vzniklo i zázemí. Tedy například šatny, toalety i občerstvení,“ uvedl starosta obce.

Dodal pak, že stavební úpravy by mohly začít už letos.

„Pokud vše půjde dobře, v průběhu léta můžeme začít,“ prozradil.

V jižní části Prostějovska nemusely existovat jen dva koupací biotopy – další byl v plánu v Němčicích nad Hanou. Zatím však úprava zdejší plovárny na přírodní koupaliště zůstává jen na papíře.