Na Prostějovsku vyroste nová sportovní hala, stavba se už chystá

Vrbátky – Sportovci, pozor. Během následujícího roku se můžete dočkat v okrese nové sportovní haly. Nevznikne však v Prostějově. Budova, která by měla sloužit škole i veřejnosti totiž začala růst ve Vrbátkách.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vlach

„Zahájili jsme přípravy stavby aby nepropadlo stavební povolení. Nyní zajišťujeme firmu, která nám pomůže vybrat společnost, která by měla vznik sportoviště na starosti," uvedl starosta obce Ivo Zatloukal.

Přidal také podrobnosti k budově včetně důvodů, proč se k k ní obec odhodlala.

„Půjde o halu, která bude mít hřiště o standardní velikosti – budou se zde moct hrát florbalové, futsalové či volejbalové turnaje. Bude však také sloužit dětem, dosud totiž škola jako jedna z mála devítitřídek v okolí svou tělocvičnu neměla," poznamenal Zatloukal.

Vrbátky se tak co nevidět přidají k již dlouhé řadě obcí a měst na Prostějovsku, kde sportovní halou disponují. Přemyslovice, Hvozd a Čechy pod Kosířem a Nezamyslice jsou jen několika z nich.

Srovnatelně velkou však mají pouze v Němčicích nad Hanou, Kostelci na Hané a v Prostějově.

Prakticky pořád plno

Například v Kostelci, kde došlo k postavení haly před téměř dvaceti lety si při pohledu zpět gratulují. I přesto, že nyní už ve městě zvažují rekonstrukci sportoviště.

„Bylo to dobré rozhodnutí. Halu využívá škola i veřejnost, navíc v budově staré školy jsme do té doby měli jen maličkou tělocvičnu, kde se zdaleka nedalo provozovat tolik aktivit. To samé pak platí o sokolovně," uvedl starosta města František Horák.

Přidal také údaj, kolik město ročně stojí provoz a údržba areálu.

„Celkově jde o zhruba milion a čtvrt korun, přičemž dvě třetiny této částky připadají na halu," informoval František Horák. Odměnou za tuto částku je tradičně značně zaplněná hala, která slouží i řadě sportovcům z Prostějova.

Podobné zkušenosti mají také v Nezamyslicích, které jsou počtem obyvatel srovnatelné s Vrbátkami.

„Přes léto je to s obsazeností trochu horší, od října do dubna máme ale plno prakticky pořád. Kapacitu máme zaplněnou takřka stoprocentně," hlásí Iva Špičková, pracovnice tamního Sportovního a relaxačního centra.

Stavět budou i bez dotací

Do té doby, než dojde na základovou desku a později stěny a zbytek stavby však ještě Vrbátky chtějí zkusit získat peníze na svůj záměr. Ten už několikrát právě i pro nedostatek financí padl.

Obec například neuspěla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o dotaci.

Nyní je ale podle starosty vše jinak.

„V rozpočtu už se s halou počítá a to i v případě, kdybychom nezískali dotaci. Rozpočet počítá s částkou kolem třiceti milionů korun. Obracíme se ale na ministerstvo a také na kraj s prosbou o dotaci," vyjádřil se starosta.

Šanci na zisk nějakých prostředků přitom obec má. Vrbátky by nebyli první, které by na výstavbu sportovní haly peníze získaly. Ani poslední.

„Dotační program, který by byl zaměřen jen a pouze na výstavbu sportovních hal či tělocvičen, v rozpočtu 2017 není. Nicméně v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje lze žádat na investiční akce, stejně tak v rámci tzv. individuálních žádostí," prozradila mluvčí krajského úřadu Kamila Navrátilová.