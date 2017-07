Na prostějovském náměstí farmařily děti. Podívejte se

Odpoledne na dětské farmě. Že nevíte, co si pod tím v Prostějově představit? Po čtvrtku je v tomhle směru více jasno.

Na prostějovském náměstí TGM se totiž během odpoledne začaly objevovat stánky a stany. Tu s pekárnou, tu s mletím mouky. Nejen to však po slavnostním otevření v pět hodin mohly děti vyzkoušet. Nachystáno pro ně totiž byla i spousta her, skládaček, úkolů. A jeden taky pro dospělé: hodit, a předtím si vypočíst dopad, míček tak, aby skončil na místě určeném. Odměna? Žádná cukrátka, ale máslo a vejce.



To na děti čekala nejedna sladkost. Především však měly možnost si zadovádět a té příležitost jich využily desítky.

"Prošli jsme zatím pět stanovišť bereme to popořádku. Líbí se nám tu oběma," říká například Jitka Votroubková, která na náměstí dovedla malou Terezku.

Název akce, na kterou dorazily, však mohl poněkud klamat. Ač se totiž děti ocitly na farmě, po živých hospodářských zvířatech nebylo ani památky.

"Já to ale chápu. V tom horku by to pro ně nebylo dobré," nezarazil ženu tento fakt.

Akci nechal zorganizovat magistrát města jako součást Prostějovského kulturního léta.