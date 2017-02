Muzeum kočárů chystá novou expozici a plánuje jubilejní Josefkol

Novou expozici si pro letošní sezonu připravilo Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Týkat se bude cestovních kočárů.

„Jedná se o ty kočáry, které sloužily jako cestovní prostředek mezi jednotlivými městy a obcemi,“ upozornil ředitel muzea Václav Obr.



Muzeum chce svým návštěvníkům přiblížit prostřednictvím těchto kočárů bohatou historii Hané.

„Máme v plánu jet cestovním kočárem po okolních vesnicích a vždy zastavovat u tamějších památek jako jsou kapličky, staré domy, kříže a podobně. Na Hané máme takových věcí hodně a málokdo o nich ví. Chceme takto ty památky propojit,“ zdůraznil Obr.

Kočár, který záviděla i Marie Terezie

Na návštěvníky bude ale čekat víc novinek. V muzeu i letos přibudou zrekonstruované kočáry a dokonce jeden vrak.



„Ten jsme nalezli v jedné staré stodole a chceme jej do muzea umístit tak jak je, aby jej návštěvníci mohli porovnat s námi restaurovanými vozy,“ vysvětloval své záměry Václav Obr.



Ředitel muzea už nyní láká na jubilejní desátý Josefkol.

„Chci připomenout, že letos to bude přesně dvě stě sedmdesát let, co do Olomouce dorazil kardinál Troyer ve svém zlatém kočáře s obrovským průvodem. Kočár mu záviděl i samotná Marie Terezie. V duchu tohoto výročí už teď připravujeme letošní Josefkol,“ chlubil se Václav Obr.



Motto letošního Josefkolu bude naprosto výstižné: „Historie se vrací, aby obohatila budoucnost.“

