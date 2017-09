Muzeum, ale taky pivovar. Podnikatel Benýšek chce oživit zámek v Přemyslovicích

Tuto dominantu těžko můžete při cestě z Prostějova do Konice přehlédnout. A na čas vám také nejspíš utkví díky velikosti i mohutnému cimbuří v hlavě. Řeč je o zámku v Přemyslovicích, sídle vybudovaném v devatenáctém století.

Velkolepá stavba je, která původně sloužila coby rezidence, však už dnes svůj účel neplní. A již nějaký čas zůstává nevyužitá.

Jak ale prozradil majitel, podnikatel Richard Benýšek, zámek čeká jiná budoucnost než postupné chátrání. Vybrat ji přitom mohou i lidé, které přes facebook vybídl k návrhům na využití budovy.



Pane Benýšku, co vás vedlo k tomu, že jste se přes facebook zeptal lidí, jak se stavbou naložit? A zároveň jim za návrhy nabídl odměnu?

Slyšel jsem spoustu zaručených zpráv o tom, co s místem údajně hodlám udělat. Od věznice až pro ubytovací zařízení pro migranty. Je to tedy způsob, jak čelit demagogickým řečem. Navíc nejsem křišťálová studna moudrosti, tak jsem si řekl, že by nebylo špatná dát na názor lidu.



Je nějaký návrh od lidí, který vás zaujal?

Za některé jsem rád, trefili se mi do noty. Důležité ale je říct, že se jedná o obrovský a různorodý areál, jak stářím, tak funkcemi. O parku už ale rovnou říkám, že zůstane parkem, jen tam přibudou herní prvky pro děti. Samotný zámek má pak tři části – Emercin dvůr, kde je hospoda a sýpka, je nejstarší. Pak je novější část, ta, co dělá zámek zámkem. A nakonec ta nejnovější, vybudovaná někdy v padesátých letech pro potřeby drůbežářů. Ta je z historického hlediska bezcenná a v nejhorším stavu.

Sám plánuji, že bych udělal ze sýpky pivovar fungující na bázi družstva. Rozhodně třeba nepočítám s ubytovacím zařízením. Z další části bych rád udělal muzeum věnující se filmu, zejména animovanému. A k tomu by zde byly i další expozice, krátkodobé i dlouhodobé.

Myslíte si, že by muzeum prosperovalo? Máte třeba ambici soupeřit o návštěvníky s nedalekými Čechy pod Kosířem?

Když byla na státním zámku Kratochvíle sbírka věnovaná filmu, dorazilo na ni ročně sedmdesát tisíc lidí. Takže nejen soupeřit, muzeum by mělo na to návštěvnost Čech pod Kosířem překonat.



Jaké máte pak záměry s dalšími částmi areálu?

Zde zvažuji Domov s pečovatelskou službou a něco ve smyslu univerzity třetího věku, včetně spousty krátkých kurzů a seminářů. V předešlých případech šlo o podnikatelské aktivity, které by si podnikatelé měli platit sami. V případě DPS už jde ale o veřejnou službu a je dobré se ptát, zda se zapojí stát nebo obec. Samotná obec Přemyslovice zatím byla spíše k zámku lhostejná nebo k němu měla přímo záporný vztah.

Je také otázkou, jak by to bylo s otevření parku veřejnosti. Z mého pohledu by měl sloužit v otevírací době muzea. Kdyby chtěl kraj či obec nechat areál volně přístupný, pak bych se ptal, jak se na tom hodlají podílet. Návštěvnost totiž přináší i problémy. Mám už bohužel takovou zkušenost s lesy, po zpřístupnění tam lidé nechali neskutečný nepořádek. A ukázali, že krást se dá vše.

Restaurace? V oboru se motají podivní lidé

Doteď byla v zámku restaurace. Čím to je, že se s ní do budoucnosti příliš nepočítá?

Nechtěl jsem ji provozovat a nenašel se seriózní zájemce. V oboru se motají podivní lidé. Dneska je to s restauracemi těžké: než ji dát do nájmu, to už je lepší ji zapálit.



Zpět ale k budoucnosti zámku. V jaké fázi nyní záměr na jeho proměnu je?

Budu postupovat po krocích, nyní probíhá stavebně-historický průzkum. Pak bych přistoupil k opravě střechy. Nejméně cennou část, tu, která sloužila drůbežářům, hodlám zbourat.



Zmínil jste vztah obce Přemyslovice k zámku. Probíhala tedy nějaká jednání se zástupci obce o jeho využití?

Se starostou Štaffou je těžká domluva. Neumím si tak příliš představit, o čem bych s ním tuhle chvíli jednal. Naopak když se třeba člověk podívá do Čech pod Kosířem, tam je to úžasné, jak se obecní aktivity dokázaly propojit s těmi krajskými a prací Václava Obra.

Bohužel se jedná o výjimku. Když zde totiž třeba byl záměr postavit z Kostelce do Konice cyklostezku, dvě obce byly proti. Prý kvůli rušení lesní zvěře. Stačilo by přitom, aby na obcích neházeli klacky pod nohy.



U cyklostezky ještě chvíli zůstaňme. nejnovější zprávy ze Stražiska hovoří o tom, že by v obci měl vzniknout první úsek právě průsečnice Konice a Kostelce na Hané. Jak tuto snahu vnímáte?

Nevím popravdě, co kdo chce stavět. Tam kde by údajně měla vést jsou mé pozemky a nevím o tom, že by se mě někdo dotázal, zda mi třeba stavba nevadí. Je to tedy zatím jako Yetti: všichni o něm mluví, nikdo ho však neviděl. Pokud ale cyklostezka vznikne, budu její nadšený uživatel a podporovatel. Už nyní totiž vede od Kostelce pěkná cesta na Bělecký mlýn a to díky Lesům ČR a Bílovicím.