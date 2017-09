Mladí Jestřábi dolétali. Svaz vyloučil všechna družstva ze soutěží

Konec hokejových nadějí Jestřábů? Minimálně pro letošní sezonu tomu tak je. Družstva LHK Jestřábi Prostějov byla vyloučena z mládežnických soutěží

Úterní jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) řešilo kauzu prostějovského mládežnického hokeje.

Padlo také konečně rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek, mají pro letošní sezonu zastavenou činnost.

V kostce to znamená, že všechny mládežnické celky LHK Jestřábi, spolek, byly pro sezonu 2017/2018 vyloučeny ze všech oficiálních soutěží.

„Pro mě je to čerstvá informace, nerad bych se k tomu v této chvíli vyjadřoval,“ odpověděl Vladislav Odstrčil, předseda LHK Jestřábi, spolek, na dotaz Deníku s příslibem, že své stanovisko k aktuální situaci poskytne brzy.

Z oficiálního vyjádření ČSLH vyplývá, že mládežnické týmy Jestřábů byly vyloučeny z následujících soutěží: regionální liga staršího dorostu, regionální liga mladšího dorostu, liga starších žáků a liga mladších žáků.

Již dříve rozhodla disciplinární komise krajského výkonného výboru ČSLH o zastavení činnosti družstev klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek, v soutěžích řízených na krajské úrovni, krajské ligy přípravek a minihokeje, pro sezonu 2017/18.

Hostování bez souhlasu klubu

V důsledku rozhodnutí ČSLH umožní mladým hokejistům hostování bez souhlasu mateřského klubu, což v podobných případech umožňují platné předpisy.

Zájem o hráče LHK Jestřábi projevil další prostějovský mládežnický klub SK Prostějov 1913.

„Všechny děti mohou formou hostování přejít k nám. Jsme přihlášeni do všech soutěží od kategorie starších žáků až po přípravky. Celkově se jedná o šest kategorií,“ informoval Milan Sedlo, předseda SK Prostějov 1913.

Složitější je situace u dorostenců, jejichž kategorie SK Prostějov 1913 nemá.

„My samozřejmě přihlášené týmy staršího a mladšího dorostu nemáme, protože jsme hráče v těchto kategoriích neměli. Prostějovští dorostenci jsou de facto volnými hráči. My to ale rozhodně nechceme nechat v daném stavu. Jednou variantou je, že všichni odejdou na hostování, aby mohli hrát mistrovské zápasy. Plánujeme ale schůzku s rodiči a nabídneme jim, že by mohli dorostenci trénovat s námi a my se jim pokusíme sjednávat alespoň přátelské zápasy,“ vysvětluje Sedlo.

„Naší snahou bude, abychom co nejlépe a ke spokojenosti všech tohle přechodné období překlenuli. Máme starší žáky a ti by v případě, že nebudeme mít dorostence, neměli příští sezonu kam jít,“ dodává Sedlo.

Dluhy trenérům a neuhrazené vklady

Rozhodnutí výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje padlo na základě dlouhodobého zkoumání celé situace. Výkonný výbor vycházel z informací sekretariátu ČSLH, klubu, trenérů, vedení města a Finančního úřadu Olomouckého kraje a z údajů uvedených ve veřejných rejstřících.

Hlavními důvody rozhodnutí byla neutěšená finanční situace klubu LHK Jestřábi, spolek.

V oficiálním vyjádření ČSLH je řečeno: Vzhledem k neuhrazení dluhů vůči mládežnickým trenérům ani v prodloužené lhůtě, k neuhrazení vkladů do soutěží ve stanovených termínech a s přihlédnutím k zásadním ekonomickým problémům, doloženým mimo jiné vyjádřením předsedy spolku nebo vydaným exekučním příkazem, vyloučil výkonný výbor ČSLH družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek, z účasti v soutěžích regionální liga staršího dorostu, regionální liga mladšího dorostu, liga starších žáků a liga mladších žáků.

Současně vzal na vědomí dřívější rozhodnutí disciplinární komise krajského výkonného výboru ČSLH v Olomouckém kraji o zastavení činnosti družstev klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek, v soutěžích řízených na krajské úrovni, krajské ligy přípravek a minihokeje, pro sezonu 2017/18.

Zápasy hokejových mládežníků na prostějovském stadionu tak budou výhradně v režii SK Prostějov 1913.

„Začínáme až druhým kolem, protože jsme v prvním kole měli hrát zrovna proti Jestřábům. Takže startujeme až v příštím týdnu. Působit budeme v lize starších a mladších žáků a v krajských soutěžích přípravek,“ uvedl na závěr Sedlo.

Zdeněk Vysloužil