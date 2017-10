Místo jednoho dva. K rozestavěnému skleníku rajčat přibude další

Stále častěji vzhlíží mnozí obyvatelé Smržic a Studence na Prostějovsku na kopec nedaleko obou obcí. V následujících týdnech zde budou finišovat práce na obřím skleníku určeném pro pěstování rajčat, jednom ze dvou v kraji a jediném v okrese. Ovšem ne nadlouho. Firma Agro Haná, která skleník buduje, totiž plánuje postavit další velkopěstírnu, v níž rajčata rostou a plodí díky speciálnímu roztoku i holandské technologii skleněných desek. A to hned v sousedství rozestavěného objektu.

Informaci nyní potvrdil jednatel společnosti, Marek Jedlička.

"Ano, plánujeme další skleník. Tentokrát menší, asi poloviční oproti tomu dokončovanému," uvedl pro Deník.

"Zatím vyřizujeme nutné podklady a připravujeme projekt. Jsem přesvědčený o tom, že děláme dobrou věc, i když o tom někteří místní obyvatelé nejsou přesvědčení. Neuvědomují si ale, že půjde o místní produkty, které nahradí rajčata ze Španělska či Maroka," zdůraznil Marek Jedlička.

Obavy o vodu

Odkázal zároveň na nechuť části obyvatel Smržic ke vznikajícím stavbám. Už proti první se stavěli zastupitelé obce, kteří argumentovali obavou o to, že jim v důsledku pěstování poklesne voda ve studnách, ale třeba i světelného znečištění.

"Co se týká vody, hodně budeme využívat dešťovou a taky tu, co se ve skleníku vysráží," snažil se rozehnat některé obavy ředitel smržického skleníku Marek Miklas.



Zastupitele však zatím představitelé Agro Haná nepřesvědčili. A také k druhému skleníku poslali na krajský úřad negativní stanovisko.

"Bylo nám řečeno, že pokud nenajdeme podstatný problém, tak to stejně přes všechny úřady projde. Problém jsme nenašli, nicméně zastáváme názor, že skleník rozhodně životnímu prostředí neprospěje," okomentovala postoj zastupitelé starostka Hana Lebedová.

Pozitivní vlivy

Firma nicméně slibuje, že vliv bude mít skleník spíše pozitivní. Přibudou pracovní místa, rajčata by navíc podle prvotních plánů měla být k dostání přímo ve Smržicích. Tuto zkušenost mají ostatně i v Haňovicích u Litovle, kde už podobný skleník, jak technologií, tak rozměry, stojí. Jak část místních, tak i lidé z okolí navíc tvrdí, že světlo, jehož vyzařování ze skleníků se mnozí lidé bojí, nebude téměř vidět.

"Když jsem kolem haňovického jel večer na kole, nebylo prakticky nic vidět," uvedl třeba Zdeněk Balcařík.



Část obyvatel z okolí má však obavy dál. "Ze skleníku nejsem nadšená, ale co zmůžeme. Co se týká světla, myslím, že ho skleník vyzařovat bude. A firma nás jen chce uklidňovat," domnívá se třeba Petra Petrželová ze Studence.

"Nejsem rád, že to zde staví. Snad alespoň dají na horizont stromy, pak by to nemuselo být zlé," míní zase Karel Lakomý.