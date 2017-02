Michal Nesvadba bavil prostějovské divadlo, bylo narváno

Prostějov – Michal! Michal! Michal! Toto skandování rozezvučelo v sobotu dopoledne Městské divadlo v Prostějově. K prasknutí naplněné hlediště dětmi totiž vítalo svého oblíbence z televizní Kouzelné školky – Michala Nesvadbu.

Slavný herec přijel se svým představením Brnkačka. To měl původně dětem předvést už v prosinci, ale onemocněl. V Prostějově se tak ukázal až tuto sobotu.



„Já se na děti moc těším, zvláště proto, že jsem toto představení měl už odehrát v prosinci. Byl to takový vánoční dárek, takže teď je trošku opožděný. Byl jsem totiž nemocný. O to víc se asi i děti těší na mě,“ řekl dětský oblíbenec Michal Nesvadba.



To potvrdili i malí diváci. „Michala máme rádi. Koukáme na něho v televizi v Kouzelné školce,“ chlubil se malý Marek Hrabovský a jeho bratr Martin jen zpovzdálí přikyvoval a už se koukal kam se posadit, aby Michala, co nejlépe viděl.

Z dřívějších diváků jsou rodiče

Maminka Kateřina pak prozradila, že se kluci na Michala Nesvadbu těšili už v zimě, kdy si lístky na hru Brnkačka koupili.



„Představení se jmenuje Brnkačka a je to o tom, že bych se rád naučil hrát na hudební nástroje, ale neumím to. Protože jsem jako malý kluk rád chodil, a to je pravda, s tatínkem do cirkusu a viděl jsem hudební klauny, kteří hráli na všechny hudební nástroje, tak z toho si dělám legraci. Zkouším hrát na všechny hudební nástroje, které si sám vyrobím,“ přiblížil své vystoupení Michal Nesvadba.



Hvězda dětského světa bývá v Prostějově pravidelným hostem a nejen on. „V divadle děláme takováto představení pro děti čtyřikrát do roka. Zájem ze strany rodičů a dětí tady je a zvlášť, když dojede Michal Nesvadba,“ prozradila Eva Zelena z produkce prostějovského divadla.



Prostějov si pak pochvaloval i sám herec. „Do Prostějova jezdím, a to nejen do divadla, už jsem tady hrál i na náměstí. Je to moje obvyklá štace, jednou dvakrát do roka jsem tady. Ty děti, které na mě chodily na začátku mé kariéry, už tu chodí jako maminky a tatínkové,“ smál se Michal Nesvadba.