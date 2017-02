Městská policie plánuje modernizaci kamerového systému. Kde všude budou kamery?

Prostějov – Zhruba milion korun plánuje letos investovat do modernizace prostějovského kamerového systému městská policie. Strážníci mají momentálně k dispozici devětadvacet kamer. Většina z nich ale už neodpovídá nejmodernější technice, a tak by postupně mělo dojít k jejich výměně. Opravovat se bude i operační středisko.

Analogové kamery by měly být postupně nahrazeny novými digitálními kamerami s rozlišením Full HD. Modernizace čeká ji na operační středisko, které dostane čtyři nové velkokapacitní obrazovky.Umístění kamer městského kamerového systému v Prostějově k 01.01Foto: MP Prostějov

„Novou kameru máme třeba ve Vrahovicích na ulici Marie Pujmanové. Ta už má vysoké rozlišení. A my chceme postupně všechny kamery převést na Full HD rozlišení a široký záběr 16:9,“ vysvětloval zástupce velitele prostějovské městské policie Libor Šebestík.

Většina prostějovských kamer je stále analogová, právě to by se mělo modernizací změnit.



Strážníci budou mít díky digitálním kamerám daleko lepší přehled, o tom co se v ulicích Prostějova děje.

„S vyšším rozlišením budeme mít více informací. Navíc tam funguje takzvaná analytika a díky ní můžeme zpětně vyhledat pohyby vozů, lidí nebo přemístění velkých objektů, které se jeví podezřele,“ objasnil funkci nových kamer Libor Šebestík.



Letos strážnici do modernizace kamer dají tři sta tisíc korun ze svého provozního rozpočtu. Týkat by se to mělo kamer na budově magistrátu a na věži radnice.

„Navrženo je umístění pohyblivé kamery ve vysokém rozlišení s třicetinásobným přiblížením a speciální kamery „OPTERA“ se stálým záběrem v úhlu 180, která pokryje Školní ulici od budovy zámku až po ulici Šerhovní.

Tato kamera má osm integrovaných kamer s vysokým rozlišením, jejichž obraz se skládá softwarově a lze se dívat do jednotlivých směrů i v pořízeném záznamu,“ popisoval zástupce velitele Městské policie Prostějov.



Městská policie plánuje kromě výměny samotných kamer investovat sedm set tisíc korun do modernizace operačního střediska.

„Operátoři dostanou čtyři nové velkokapacitní obrazovky. Toto řešení je nutné pro zajištění zobrazování z HD kamer s vysokým rozlišením a obrazem přenášeným po optickém vlákně nebo po mikrovlnných digitálních spojích,“ dodal Libor Šebestík.



Tady je možnost zisku státní dotace na situační projekty prevence kriminality poskytované prostřednictvím ministerstva vnitra.



Další kamery by se měly měnit v příštích letech.

„Tam to bude už nákladnější, protože se bude muset vybudovat připojení s pomocí optického vlákna. Hrubý odhad je, že modernizace jednoho místa by mohla vyjít až na sto padesát tisíc korun,“ vyčíslil Libor Šebestík.



Kamerový systém je v Prostějově od roku 2000 a pokrývá zhruba dvacet procent rozlohy města. Prostějov pak do jeho modernizace a rozšíření investoval třináct milionů korun, z toho pět milionů pokryla dotace.

V roce 2016 byl projekt operačního střediska v Prostějově zařazen do vzorových projektů „ Chytrá města“.