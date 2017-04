Město zateplí panelák v Kostelecké. Za devět milionů korun

Přes devět milionů korun plánuje investovat prostějovská radnice do zateplení panelového domu Kostelecká 4165/17. Město na tuto rekonstrukci navíc dostalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu téměř ve výši dvou milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

„Jedná se o celkové zateplení budovy a zajištění jeho energetické efektivnosti, prodloužení životnosti a zvýšení užitnosti,“ popisoval důvody oprav první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer.

Rada města se rozhodla tuto veřejnou zakázku zadat společnosti Pozemstav Prostějov. Nabídku ale předložilo hned deset firem. Základním hodnotícím prvkem pro zadání veřejné zakázky byla pak hlavně ekonomická výhodnost nabídky.Stavební firma by se do práce měla pustit už tuto neděli, tedy 30. dubna. „Požadujeme, aby opravy byly hotovy nejpozději do 31. listopadu tohoto roku,“ nastínil Zdeněk Fišer.