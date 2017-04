Mapa exekucí: podívejte se, kde jsou na tom nejhůř a nejlíp

Téměř deset procent obyvatel České republiky starších patnácti let má nějakou exekuci. Průměrná jistina je pak zhruba sedmdesát šest tisíc korun.

Jen v okrese Prostějov postihla exekuce sedm tisíc tři sta čtyřicet lidí.

S těmito údaji přišla nová mapa exekucí, tu na webu zveřejnili její autoři z Otevřené společnosti a Ekumenické akademie.



„Mapu exekucí jsme zpracovali jako odpověď na kritický nedostatek relevantních dat o předluženosti velkého množství obyvatel Česka a jako první podobný počin v tomto směru chceme inspirovat další,” vysvětlil koordinátor celého projektu Radek Hábl, proč mapa vznikla.

Starostové nevěděli

Mapu pak vítají i samotní starostové.

„Jako starosta vůbec nemám přístup k informacím, kolik lidí má v obci exekuci. Samozřejmě kromě, těch, kteří dluží městu třeba na nájmu," vysvětloval svou situaci starosta Kostelce na Hané František Horák.

Například v Kostelci teď neexistuje žádná finanční poradna nebo seminář.

„Nevěděli jsme kolik lidí má s exekucemi problém. Teď si to zjistíme a podle toho se samozřejmě zařídíme, a když tak uděláme nějaké podpůrné kurzy nebo něco takového," dodal Horák.

Počet exekucí na počet obyvatel. Klikněte pro zvětšení



Konkrétně v Kostelci na Hané má exekuci sto sedmdesát jedna lidí a vymáhaná částka je téměř sedmdesát sedm milionů korun.

O trochu lépe jsou na tom například v Konici, tam má exekuci sto padesát lidí a dluží „jen“ necelých čtyřicet milionů korun.



„O mapě vím, ale konkrétně jsem se na ni nedíval. U nás ale i bez ní děláme nejrůznější semináře a snažíme se o finanční osvětu. Počítáme s tím i do nově vznikajícího komunitního centra,“ prozradil starosta Konice František Novák.

Poradny a terénní práce

Podle něj se touto problematiku budou muset v dohledné době zabývat všechny obce.

„My na tom nejsme určitě nejhůř, ale i u nás jsou exekuce. To je ale celkově velký, celostátní problém a dřív nebo později to bude muset nějak řešit každá obec,“ myslí si Novák.



Právě tomu má být nová mapa, co nejvíc nápomocná.

„Podpůrná opatření, na místní úrovni například v podobě dluhových poraden nebo terénní sociální práce budeme moci díky této mapě lépe zacílit a situaci kolem exekucí nepodcenit, ale ani nepřecenit,“ uvedl pak Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

Nejlepší v kraji

Poměrně dobrou zprávou je, že nejlépe na tom ze všech okresů v Olomouckém kraji je ten Prostějovský.

Zapadá totiž do celorepublikového průměru.

Přesto je částka, kterou exekutoři na Prostějovsku celkově vymáhají, závratná –zhruba dvě miliardy tři sta milionů korun.

Na Prostějovsku jsou na tom potom nejhůře Dobromilice, kde je sto osmdesát šest obyvatel v exekuci, tedy čtvrtina obce.

Naopak nejlépe je na tom obec Buková, tam je v exekuci pouhých pět obyvatel.