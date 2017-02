Manipuloval petiční výbor lidmi? Magistrát tvrdí, že ano

Prostějov – Informační lavina kolem bývalého židovského hřbitova v Prostějově neutichá. K předešlým vyjádřením se nyní přidalo to od prostějovské radnice. Její osazenstvo zde reaguje na výtku od opozičního zastupitele a jednoho ze signatářů petice za zachování stávajícího vzhledu prostoru před reálným gymnáziem Františka Švece.

Ilustrační foto. Setkání rabínů na místě starého židovského hřbitova v Prostějově. Neděle 27. listopadu.Foto: www.prostejov.eu/Rudolf Dub

Ten se pustil do magistrátu za to, že někteří jeho představitelé petici a hlavně leták vyzývající k jejímu podepsání nazval manipulující.



„Obrázek na pozvánce v něm vycházel z jediné tou dobou uveřejněné vizualizace. Byl v ní zahrnutý plán zcela uzavřít východy, lidé by místo museli obcházet. A chodí jich tudy tisíce,“ uvedl František Švec.

Na zmiňované výzvě k podepisování petice byl prostor před školou ohrazený zdí, uvnitř pak náhrobky. V letáku stála dále výzva k zabránění proměny předškolního prostoru ve hřbitov.

Magistrát se však hájí. Podle jeho mluvčí Jany Gáborové petiční výbor věděl, že se o tomhle konkrétním návrhu už nejedná.

„Městem byla vizualizace opatřena popiskem ODMÍTNUTÝ NÁVRH. Byl předložený v roce 2012 zahraničními rabíny, tedy v době, kdy začínaly první rozhovory na téma rehabilitace starého židovského hřbitova. Podruhé se objevila stejná vizualizace o zhruba dva měsíce později na výzvě, která měla za cíl mobilizovat rodiče žáků Reálného gymnázia a základní školy a „zabránit vzniku hřbitova před školou“ řekla mluvčí Jana Gáborová.

Právě letákem, který vyzýval rodiče a obyvatele ulic Tylova a Studentská k akci, obhajovali prostějovští radní svou změnu postoje. Původně totiž začátkem ledna vyslovili petici podporu, pak ale zcela obrátili.



Celé vyjádření magistrátu:



Nepřesnosti okolo starého židovského hřbitova

Stejná fotografie zveřejněná dvěma různými subjekty a pokaždé s naprosto jiným popiskem…

Řeč je o tzv. první vizualizaci starého židovského hřbitova ve Studentské ulici, resp. o známém „obrázku se zdí“.

Městem byla fotografie zveřejněna na webových stránkách www.prostejov.eu (mimochodem je tam od července loňského roku a na webu „visí“ dosud) a v Prostějovských radničních listech.

Městem byla opatřena popiskem ODMÍTNUTÝ NÁVRH (předložený v roce 2012 zahraničními rabíny, tedy v době, kdy začínaly první rozhovory na téma rehabilitace starého židovského hřbitova).

Podruhé se objevila stejná vizualizace o zhruba dva měsíce později na výzvě, která měla za cíl mobilizovat rodiče žáků Reálného gymnázia a základní školy a „zabránit vzniku hřbitova před školou“.

Zatímco městem zveřejněná vizualizace s popiskem „odmítnutý návrh“ nevyvolala prakticky žádný ohlas, stejná vizualizace použitá petičním výborem na výzvě k „zabránění vzniku hřbitova před školou“ vyvolala, dá se říct, emoční třesk.

Ve schránkách měli onu výzvu i někteří občané přilehlého sídliště, děti ji obdržely v „papírové“ podobě přímo ve škole…

Město Prostějov se sice od této „iniciativy“ důrazně distancovalo, nicméně vizuální šok se školou obehnanou zdí a apel na „zabránění vzniku hřbitova před školou“ na lidi zřejmě zapůsobil.

Dnes jsme sice už v jiné fázi diskusí o rehabilitaci starého židovského hřbitova; do jednání mezi městem Prostějovem a zástupci židovských organizací vstupuje mediátor, bývalý premiér Vladimír Špidla.

Nicméně vysvětlení okolností použití či zneužití tzv. první vizualizace považuje město Prostějov za velmi důležité.