Malí hudebníci zpříjemnili advent pacientům v prostějovské nemocnici

Prostějov – Pacientům Nemocnice Prostějov zpestřili adventní čas malí hudebníci. Přímo na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných dorazila 20.prosince více než desítka talentovaných žáků, kteří v rámci svého vystoupení hráli na hudební nástroje, recitovali básničky a především spolu s pacienty a zdravotníky zpívali vánoční koledy.

„Adventní koncert na našem oddělení proběhl už počtvrté a pokaždé je tady nádherná atmosféra a ještě dlouho na něj spolu s pacienty vzpomínáme. Pro ty, kteří jsou u nás dlouhodobě hospitalizovaní, je takováto akce nejen zpestřením všedních dnů, ale i krásnou připomínkou minulosti se vší tou vánoční pohádkovou atmosférou," říká Naděžda Crhonková, vrchní sestra léčebny dlouhodobě nemocných prostějovské nemocnice.

Adventní vystoupení pro pacienty LDN oddělení připravili žáci ze Základní školy Přemyslovice pod vedením pana učitele Dušana Matouška spolu s žáky ze Základní umělecké školy Plumlov pod vedením učitelek Měchurové, Krčové a pana učitele Jochymka. Akce se zúčastnilo třiadvacet pacientů, kteří se aktivně zapojovali do zpěvu tradičních písní, a to včetně dvou pacientek, které mají více než sto let.

„Většina našich pacientů jsou senioři, kteří již nemají mnoho možností volnočasového vyžití. Každé zpestření proto vítají, natož pak takové, kdy pro ně obětují svůj čas i úsilí takto nadané děti. Všem zúčastněným patří obrovské díky," hodnotí Naděžda Crhonková a doufá, že letošní ročník nebude zdaleka tím posledním. (kra)