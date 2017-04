Magistrát nechá zazelenit další plochy

Potraviny a hygienické potřeby nově rozdává lidem bez domova prostějovské Azylové centrum. To se totiž zapojilo jako partnerská organizace do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí - Potravinová a materiální pomoc. Znamená to, že každý, kdo aktuálně využívá služeb centra, bude dle své potřeby dostávat jednou týdně potraviny.